حملة لاستدعاء آلات "ريكسل بروماكس" لإتلاف الأوراق

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة إيه سي سي أو براندز حملة لاستدعاء 105 آلات إتلاف أوراق من نوع ريكسل بروماكس طرازات REX823 و RSX1035 تم توزيعها خلال الفترة من ديسمبر2016 حتى مايو 2019.

ويأتي الاستدعاء بسبب احتمال تعطل الآلات أثناء التشغيل مع احتمالية انفجارها والتسبب في نشوب حريق وإحداث حروق في المستهلكين أو في الأشياء المجاورة كالأثاث وغيره، وعليه ستقوم الشركة باستبدال الآلات للمستهلكين.

وتُؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في كافة المجالات التي تخص سلامة المستهلك، للحفاظ على أرواح المستهلكين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرصها المُستمر على إجراء مُراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.