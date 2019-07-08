تصويت إلكتروني

مواصلة لدعم التوجه الوطني نحو التحوّل الرقمي؛ واستعدادًا لتنظيم الاستحقاق البرلماني المتمثل في انتخابات مجلس الشورى، للفترة التاسعة. وقعت وزارة الداخلية أمس عقدًا مع شركة تكنولوجيا الإدارة الصناعية والمقاولات "امتاك"، يتم بموجبه تصميم وتوريد وتركيب نظام وأجهزة التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلس الشورى في الربع الأخير من العام.

وتعكس الخطوة حرص الوزارة على استخدام أحدث التقنيات الدولية المعتمدة في إجراء العمليات الانتخابية؛ بما يدفع في اتجاه انسيابية العملية الانتخابية، والتسهيل على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم؛ من خلال تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب. بجانب توفير كم مقدر من الزمن والجهد، وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة؛ استكمالا لمسيرة الشورى القاصدة.