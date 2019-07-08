الإثنين, 08 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

تصويت إلكتروني

الإثنين 08 يوليو 2019 08:18 ص بتوقيت مسقط

تصويت إلكتروني

مواصلة لدعم التوجه الوطني نحو التحوّل الرقمي؛ واستعدادًا لتنظيم الاستحقاق البرلماني المتمثل في انتخابات مجلس الشورى، للفترة التاسعة. وقعت وزارة الداخلية أمس عقدًا مع شركة تكنولوجيا الإدارة الصناعية والمقاولات "امتاك"، يتم بموجبه تصميم وتوريد وتركيب نظام وأجهزة التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلس الشورى في الربع الأخير من العام.

وتعكس الخطوة حرص الوزارة على استخدام أحدث التقنيات الدولية المعتمدة في إجراء العمليات الانتخابية؛ بما يدفع في اتجاه انسيابية العملية الانتخابية، والتسهيل على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم؛ من خلال تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب. بجانب توفير كم مقدر من الزمن والجهد، وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة؛ استكمالا لمسيرة الشورى القاصدة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 سبتمبر 2016

تصويت أمريكي على مقاضاة السعودية

المزيد

19 أكتوبر 2015

تصويت أعضاء اللجان الانتخابية في مقشن

المزيد

19 أكتوبر 2015

تصويت العاملين في اللجان الانتخابية في محافظة الظاهرة

المزيد

28 مايو 2015

رئيس مدغشقر يطعن في صحة تصويت بالبرلمان يهدف لإقالته

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السعيدي: "الصحة" تحقق نسبة تعمين 71%.. وتستوعب 2869 عمانيًا محل الوافدين

المحليات - أخبار

"ديم" تحصّل 700 ريال رسومًا لتوصيل الخدمة.. و30 ريالا لقطعها

الاقتصاد - محلي

"الداخلية" تعمم التصويت الإلكتروني في انتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

٤٨ مستفيدا من برنامج الكفاءات الحكومية لتحسين بيئة العمل وتعزيز القيادات الإدارية

المحليات - أخبار

"قانون الإفلاس" يحمي حقوق الدائنين بأحكام رادعة تصل لإسقاط بعض الحقوق المدنية

الاقتصاد - محلي

حرية تحويل الأموال والاستيراد المباشر وإلغاء الشريك المحلي أبرز تسهيلات "الاستثمار الأجنبي"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة