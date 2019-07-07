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"الخيالة السلطانية" الثاني بمنافسات "تشالمس فورد" ببريطانيا

الأحد 07 يوليو 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

"الخيالة السلطانية" الثاني بمنافسات "تشالمس فورد" ببريطانيا

لندن - العمانية

شاركت الخيالة السلطانية -ممثلة بقسم السباق- أمس، في منافسات الشوط الثامن من سباق الخيل، الذي أقيم على مضمار تشالمس فورد البريطاني، وخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1600 متر.

وبعد المنافسة، حقق الحصان "دليل" للخيالة السلطانية المركز الثاني بقيادة الفارسة آلي مكنزي وإشراف المدرب سعيد البادي، وفاز بالمركز الأول الحصان عميد لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ألكس وإشراف المدرب جيمس اون، وحققت المركز الثالث الفرس جودة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارسة جسيكا وإشراف المدرب جيمس اون.

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