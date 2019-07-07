فريق عمل فني لإعادة هيكلة وتطوير جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

مسقط – الرؤية

تتعاون وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في تشكيل فريق عمل فني لتطوير جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية من خلال إعادة هيكلة الجائزة وفق متطلبات التنمية المستدامة في القطاع الصناعي وتماشيًا مع التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم نحو تحقيق نمو اقتصادي متكامل في مختلف القطاعات.

وعقد الفريق عددا من الاجتماعات برئاسة المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وبحضور أعضاء الفريق. وأشار الساحب إلى أنّ فريق العمل يهدف إلى بلورة تصور جديد للجائزة من خلال استحداث منظومة جديدة للجائزة تتناسب مع رؤية عمان 2040 وتأخذ بعين الاعتبار التغلّب على التحديات والأسباب التي تحد من مشاركة المنشآت الصناعية في الجائزة.

وقال مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة: سيعمل الفريق على تطوير الجائزة من عدة نواحي كتبسيط المعايير وتطبيق نظام ذكي متكامل يتعامل مع البيانات بشكل دقيق لتكوين قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصناعية باختلاف أنشطتها في داخل السلطنة، لذلك ارتأى الفريق ضرورة الاستعانة بشركة متخصصة تساعد في تطوير معايير الجائزة والاستفادة من خبراتها وكفاءاتها الفنية الطويلة في تطوير مثل هذه المسابقات، بحيث تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بأعلى مستوى من الكفاءة والمهنية.

وأوضح الساحب أنّ الفريق سيعمل على تطوير منهجيه العمل بشأن تسجيل المنشآت في الجائزة حيث سيقوم فريق متخصص بتسجيل المنشأة الصناعية وذلك من خلال إجراء مسح للمنشأة المتميزة وفق نموذج عماني متفرد تم بناؤه وفق أسس ومعايير ذات جودة عالمية، كما سيقوم فريق التقييم من خلال البرنامج الإلكتروني بتجميع البيانات والمعلومات عن المنشأة الصناعية دون حاجة المنشأة لتفريغ بعض موظفيها لتجميع وإدخال تلك البيانات، ومع تطبيق هذه الآلية يتوقع ضمان مشاركة أكبر عدد من المنشآت في الجائزة. وأشار المهندس مدير عام الصناعة إلى أن الخطة الترويجية للجائزة سوف تتضمن ورش عمل في المناطق الصناعية التابعة (لمدائن) للتعريف عن الجائزة بمنظومتها الجديدة وسيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تصميم موقع الإلكتروني للاطلاع على كل المستجدات المتعلقة بالجائزة وتوفير جميع البيانات عنها.

وثمّن الساحب الدور الريادي لـ"مدائن" الشريك الرئيسي والفاعل للوزارة في تطوير الجائزة، مؤكداً أهميّة استمرار اجتماعات الفريق وفقا لخطة العمل المعتمدة حتى يتمكن من تحقيق أهدافه في الوقت والزمن المحدد لذلك. وأكّد مدير عام الصناعة أهميّة أن تصل الجائزة بحلتها الجديدة للمنشآت الصناعية والصناعيين بشكل أكبر يبين أهمية الجائزة والفائدة التي تعود لكل من شارك وسيشارك بها كونها الجائزة الصناعية الوحيدة التي تمنح للمتميزين من القطاع الصناعي وتحمل اسم قائد البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه-.