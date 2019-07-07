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الخميس.. آخر موعد لشراء مستندات مناقصة جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

الأحد 07 يوليو 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

الخميس.. آخر موعد لشراء مستندات مناقصة جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

مسقط - الرؤية

طرح مجلس المناقصات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة مناقصة أعمال البناء والتشييد لجناح السلطنة في إكسبو 2020 دبي للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الإنشاءات وأعمال التجهيز. وحدد مجلس المناقصات يوم المقبل ليكون آخر يوم لشراء مستندات المناقصة، ويوم الإثنين 22 يوليو موعدا نهائيا لتقديم العطاءات. وتعد المناقصة هي الحزمة الثانية لجناح السلطنة للمشاركة في معرض إكسبو 2020، وخلال عملية الاختيار ستعطى الأولوية للعطاءات التي لديها أعلى نسبة من التعمين واستخدام المنتجات العمانية.

وقد وقعت الوزارة اتفاقية مع شركة Innovation Factory Company  وهي شركة عمانية صغيرة ومتوسطة الحجم تقدم حزمة من الخدمات تتضمن سبع خدمات مرتبطة بالجناح الوطني العماني. وتشمل الخدمات إعداد التصاميم الأولية والمحتوى وتطوير القصة والإنتاج ، وتزويد وتجهيز الجناح بأحدث التقنيات لترجمة وتسليط الضوء على المحتوى والقصة، وإعداد الرسومات التفصيلية للجناح، وإعداد وثائق المناقصة لبناء الجناح، وتقييم وتحليل العطاءات والإشراف على بناء وهدم الجناح بالإضافة إلى الإدارة الكاملة للمشروع.

ويحمل الموضوع الرئيسي لمعرض إكسبو دبي 2020 عنوان (التواصل بين العقول وصنع المستقبل). وتغطي الموضوعات الفرعية الثلاثة "الفرص -التنقل - الاستدامة"، وسيكون موضوع جناح السلطنة الوطني بعنوان "عمان - فرص عبر الزمن" وسيعرض الإنجازات الحضارية والتنموية التي تحققت في السلطنة خلال العهد الزاهر لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، إلى جانب إبراز تطلعات السلطنة المستقبلية في هذه الموضوعات.

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