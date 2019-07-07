اتفاقيات تقنية بين "إيجاد" والمؤسسات البحثية الروسية

مسقط - الرؤية

أسفرت الزيارة الرسمية لمشروع إيجاد إلى الجمهورية الروسية عن توقيع عدد من الاتفاقيات البحثية والتقنية مع بعض الجامعات والمعاهد العلمية الروسية المتخصصة، وذلك ضمن خطة مشروع "إيجاد" لاستكشاف آفاق التعاون البحثي والعلمي المختلفة على مستوى العالم، ومد روابط الصلة البحثية ونقل المعرفة مع المؤسسات البحثية النظيرة بما يكفل زيادة القدرات البحثية بالمشروع، وتجويد المخرجات البحثية المحلية لكافة الشركاء والمؤسسات المنضمة في المشروع.

وقال الدكتور عبدالله العبري، مدير إيجاد: يهدف التعاون الدولي إلى التركيز على دعم القدرات البحثية في الاختصاصات ذات الصلة، وإيجاد حلول تقنية لأبرز التحديات الفنية، وتحفيز نقل المعرفة إلى المؤسسات العلمية المحلية من خلال التكامل البحثي وتبادل الموظفين.

وأسفرت الزيارة العلمية لمشروع إيجاد إلى مؤسسات البحث العلمي الروسية عن توقيع الاتفاقية الدولية الأولى مع جامعة قازان الفيدرالية لجلب الخبرات الدولية في مجالات إنتاج وتكرير النفط والبتروكيماويات إلى أعضاء إيجاد من القطاعين الصناعي والأكاديمي، وتوقيع اتفاقية تعاون مع بيت التجارة الروسي وشركة زاربوشنفت (Zarubezhneft)، وهي إحدى الشركات الروسية الرائدة في تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج وصناعة التكنولوجيا، وتدور الاتفاقية الموقعة حول التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج والطاقة المتجددة، كما وقع إيجاد اتفاقية تعاون مع مؤسسة SkolKovo Science Park (وادي السيليكون الروسي) في موسكو للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ونقل المعرفة، وخبرات إدارة المناطق العلمية.

كما شهدت الزيارة البحثية لمشروع إيجاد عقد اجتماع في الكرملين مع الدكتور رينات صابروف، المستشار الفني الأول لرئيس جمهورية تتارستان لاستكشاف الآفاق المشتركة للتعاون العلمي والبحثي المشترك، كما زار الوفد جامعة سانت بطرسبرغ الوطنية للأبحاث الأكاديمية لاستكشاف الامكانات والقدرات في المجالات التخصصية من مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية وغيرها حيث ترتبط الجامعة ارتباطا وثيقا بمراكز الصناعة والابتكار الروسية، إلى جانب زيارات أخرى إلى مراكز التميز في البحث والتطوير التابع لشركة هافل للتقنيات، حيث يعمل المركز عن كثب مع حوالي ألفي باحث ومُنتج مختلف لتقنيات الطاقة الشمسية، حيث يعد مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة واحدا من مجالات التركيز البحثي في مشروع إيجاد.

وزار الوفد العماني جامعة الموارد الوطنية في سانت بطرسبرغ، وهي مؤسسة رائدة في مجال النفط والغاز والمصافي والتنقيب الجيولوجي والهندسة، كما عقد مشروع إيجاد اجتماعا مع معهد أبحاث POLYUS لاستكشاف إمكانيات التعاون في مجال المياه، والبصريات، وتقنيات الليزر.