الأحد, 07 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

برنامجان تدريبيان في "السلامة المرورية"

الأحد 07 يوليو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

برنامجان تدريبيان في "السلامة المرورية"

مسقط - الرؤية

نفَّذ معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خلال هذا الأسبوع، برنامجيْن تدريبيْن لتأهيل معلمي ومعلمات السياقة، يستمر لمدة أسبوعيْن، بمشاركة 31 معلماً ومعلمة في محافظتي شمال الشرقية ومسقط.

وقد اشتمل البرنامجان على تطبيقات نظرية وتدريبات ميدانية كالمهارة في السياقة، والتجاوز الآمن والانتقال بين المسارات، وكيفية التعامل مع مختلف الظروف البيئية الأخرى، وأسلوب التدريب الأمثل في التعامل مع المتدربين...وغيرها من المواضيع التي تُؤهلهم لأداء مهمة التدريب وفق الأساليب الحديثة من أجل تحقيق سياقة آمنة على الطريق.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 سبتمبر 2015

برنامجان تدريبيان في معهد السلامة المرورية

المزيد

27 مارس 2016

برنامجان تأسيسيان لتأهيل معلمي السياقة بمعهد السلامة المرورية

المزيد

01 يونيو 2016

برنامجان بمعهد السلامة المرورية لتأهيل معلمي السياقة في صور والرستاق

المزيد

13 يوليو 2016

برنامجان للسياقة الوقائية وتأهيل المعلمين بمعهد السلامة المرورية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السعيدي: "الصحة" تحقق نسبة تعمين 71%.. وتستوعب 2869 عمانيًا محل الوافدين

المحليات - أخبار

"ديم" تحصّل 700 ريال رسومًا لتوصيل الخدمة.. و30 ريالا لقطعها

الاقتصاد - محلي

"الداخلية" تعمم التصويت الإلكتروني في انتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

٤٨ مستفيدا من برنامج الكفاءات الحكومية لتحسين بيئة العمل وتعزيز القيادات الإدارية

المحليات - أخبار

"قانون الإفلاس" يحمي حقوق الدائنين بأحكام رادعة تصل لإسقاط بعض الحقوق المدنية

الاقتصاد - محلي

حرية تحويل الأموال والاستيراد المباشر وإلغاء الشريك المحلي أبرز تسهيلات "الاستثمار الأجنبي"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة