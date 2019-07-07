برنامجان تدريبيان في "السلامة المرورية"

مسقط - الرؤية

نفَّذ معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خلال هذا الأسبوع، برنامجيْن تدريبيْن لتأهيل معلمي ومعلمات السياقة، يستمر لمدة أسبوعيْن، بمشاركة 31 معلماً ومعلمة في محافظتي شمال الشرقية ومسقط.

وقد اشتمل البرنامجان على تطبيقات نظرية وتدريبات ميدانية كالمهارة في السياقة، والتجاوز الآمن والانتقال بين المسارات، وكيفية التعامل مع مختلف الظروف البيئية الأخرى، وأسلوب التدريب الأمثل في التعامل مع المتدربين...وغيرها من المواضيع التي تُؤهلهم لأداء مهمة التدريب وفق الأساليب الحديثة من أجل تحقيق سياقة آمنة على الطريق.