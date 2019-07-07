ورش عمل ومهارات حياتية متنوعة لطلاب المراكز الصيفية بالبريمي

البريمي - سيف المعمري

تتواصَل بتعليمية البريمي، وللأسبوع الثاني على التوالي، أنشطة البرنامج الصيفي لطلاب المدارس "صيفي مواطنة مسؤولة"؛ ففي مركز حفصة بنت سيرين قدَّمت خديجة البلوشية من فريق البريمي الخيري محاضرة للتعريف بالفريق؛ بهدف زرع حب العمل الخيري في نفوس الطالبات، والحث على المبادرة على الأعمال النبيلة في المجتمع كالاهتمام بفئة العاملين تحت الشمس؛ من خلال توزيع المأكولات الخفيفة للعمال خارج المركز وإدخال السرور إلى قلوبهم، كما قامت طالبات المركز بزيارة إلى مصنع تعبئة المواد الغذائية، حيث تم التعرف على آلية تعبئة المياه وتعقيمها وتعليبها وتغليفها وتخزينها، ومن ثمَّ تم التوجه إلى مصنع اللوتس للزيوت، حيث قام حمدان راشد العيسائي بتعريف الطالبات بريادة الأعمال، وحثهم على وضع أهداف لهم لمواكبة ما يشهده العالم من تغير سريع من التكنولوجيا وتطورات الثورة الصناعية.

كما قام كلٌّ من سالم بن ناصر المعمري وسيف بن سليمان الحضرمي من الكلية الدولية للهندسة والإدارة، بتقديم ورشة الإسعافات الأولية والتعامل مع المخاطر، وهدفت إلى تعريف الطالبات بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات والحوادث بالشكل الصحيح وطرق الوقاية منها، وقدمت فاطمة البلوشية ورشة الديكوباج على المباخر؛ حيث هدفت هذه الورشة إلى تعليم الطالبات كيفية استغلال خامات البيئة والرسم والطباعة على الزجاج والصحون وخامات البيئة الأخرى.

وقامتْ طالبات المركز بزيارة لدائرة التراث والثقافة بمحافظة البريمي؛ حيث قامت فتحية العلوية رئيسة قسم الوثائق، وهدى الحاتمية من قسم التراث، باستقبال الطالبات وتعريفهن بالدائرة وأنشطتها والمجالات التي تشرف عليها، ومن ثمَّ قدم رئيس قسم الثقافة أحمد الجابري ورشة تثقيفية في الكهرباء لمعرفة الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى المنزل، وخطوط الجهد العالي والجهد المنخفض، وتوزيع خطوط الكهرباء في المنزل، وقدمت الدكتورة فاطمة العليانية ورشة "كيف أكون قارئا ماهرا"؛ حيث تطرقت لكيفية البحث في المعجم اللفظي وصنعت الطالبات كتيبات صغيرة مفيدة.

وتواصلت الفعاليات في مركز زينب بنت خزيمة؛ حيث قدمت شيخة الكعبية ورشة عمل في الرسم الحر وصناعه الأوريجامي، وتناولتْ خلالها الرسم الحر وصناعة الأوريجامي، وهدفت الورشة إلى تنمية مهارات التلوين بالألوان المائية والخشبية للطالبات، إضافة إلى تعليم أساسيات الرسم بأسلوب 3D، وقدمت سلامة الكعبية ورشة بعنوان "اصنع هديتك بنفسك"، وهدفت الورشة إلى كيفية عمل توزيعات خاصة بالمناسبات من صنع الطالبة بنفسها، وتشجيعهن لفتح مشروعات منزلية وتوفير المال واختصار الوقت.

وقدَّم محمود الشكري من فريق إنجاز للتدريب بمحافظه البريمي، ورشة عمل عن التواصل الاجتماعي والضوابط الصحيحة التي يُمكن لكل شخص الاستفادة المثلى منها، وقدمت موزة الخزيمية من دائرة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، ورشة عمل عن صناعة البخور ومعرفة أنواع مواد التركيب والمواد المغشوشة والوقاية منها.

وفي مركز يزيد بن المهلب قدم الممرضان خالد النعيمي وأحمد المعمري ورشة الإسعافات الأولية، والشروط التي يجب توافرها في المسعف، وكيفية علاج الجروح وأنواعها، وأنواع الحروق وإسعافاتها، كما نفذت ورشة أخرى للإنعاش القلبي، فيما قدَّم مصبح الكعبي عضو منتديات البريمي ورشة التصوير والمونتاج بالهاتف الذكي حيث تطرق إلى أساسيات استخدام الهاتف في التصوير وعمل مونتاج فيديو باستخدام البرامج، وقدمت أحلام المقبالية مشرفة التوعية والإعلام في إدارة البيئة والشؤون المناخية، ورشة الاستفادة من الأغراض المستعملة وإعادة تدويرها واستخدامها في مسابقات المدرسة والإذاعة المدرسية، وفي تطبيق بعض الدروس، مستخدمين الأدوات المتوفرة وإعادة تدويرها.

وفي مركز عزان بن قيس، قدم زكي العوضي محاضرة تربوية عن الإشاعة وأخطارها على المجتمع والفرد، وطريقة التعامل مع الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم سعيد الشبلي محاضرة عن الواقع الافتراضي وتقنياته، وكيف يمكن تسخيرها لخدمة العلم والمتعلمين، بل والمعلمين أيضًا، كما قدم محمد العيسائي محاضرة للطلاب عن حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- منذ ولادته إلى زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها، وتناول جوانب الحياه المشرقة لعهده صلوات الله وسلامه عليه.