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"العناية بالقرآن" تدشن فعاليات الدورة الصيفية الثانية

الأحد 07 يوليو 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

دشَّنتْ الجمعية العمانية للعناية بالقران الكريم -مركز ولاية السيب- فعاليات الدورة الصيفية الثانية للقرآن الكريم لهذا العام، والتي تستمر حتى 25 من الشهر الجاري.

وقال إبراهيم بن خلفان الجابري المشرف على الدورة، إنَّ الدورة يشارك فيها أكثر من 100 طالب وطالبة، موزعين على 36 حلقة تعليمية ممن يدرسون في مدارس وزارة التربية والتعليم بولاية السيب في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر. وأضاف الجابري أن الجمعية العمانية أنهت الأسبوع الماضي فعاليات الدورة الأولى، والتي شارك فيها أكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية بالسيب، ودورة أخرى في مجال أحكام التلاوة والتجويد للكبار من سن 18 سنة فما فوق.

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