الأحد, 07 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

"أمن مطار صلالة" تختتم دورتين تدريبيتين

الأحد 07 يوليو 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

"أمن مطار صلالة" تختتم دورتين تدريبيتين

اختتمت إدارة أمن مطار صلالة بقيادة شرطة محافظة ظفار دورتين تدريبيتين للعاملين في مطار صلالة.

وهدفت الدورتان إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة التي تعينهم على أداء عملهم، وقد تضمنتا عدة محاور أهمّها التعريف بالأجهزة المُستخدمة في التفتيش بالمطارات والتعريف بالمواد التي تهدد أمن وسلامة الطيران المدني وكيفيّة التعامل معها إضافة إلى التعريف بجهاز الأشعة السينية وملحقاته وكيفية استخدامه كما تتخلل البرامج تمارين عملية لمعرفة السوائل والمواد الخطرة.

رعى الختام وتسليم الشهادات على المشاركين العقيد علي بن عبدالله باصديق مساعد قائد شرطة محافظة ظفار، بحضور المقدم مدير أمن مطار صلالة، وعدد من ضباط مرتب قيادة شرطة محافظة ظفار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 مايو 2017

شرطة مسقط تختتم دورتين تدريبيتين

المزيد

08 أكتوبر 2017

إدارة أمن المطارات تختتم دورتين تدريبيتين

المزيد

28 يناير 2018

قيادة مسقط تختتم دورتين تدريبيتين

المزيد

14 يناير 2017

وحدة شرطة الخيالة تختتم دورتين تدريبيتين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السعيدي: "الصحة" تحقق نسبة تعمين 71%.. وتستوعب 2869 عمانيًا محل الوافدين

المحليات - أخبار

"ديم" تحصّل 700 ريال رسومًا لتوصيل الخدمة.. و30 ريالا لقطعها

الاقتصاد - محلي

"الداخلية" تعمم التصويت الإلكتروني في انتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

٤٨ مستفيدا من برنامج الكفاءات الحكومية لتحسين بيئة العمل وتعزيز القيادات الإدارية

المحليات - أخبار

"قانون الإفلاس" يحمي حقوق الدائنين بأحكام رادعة تصل لإسقاط بعض الحقوق المدنية

الاقتصاد - محلي

حرية تحويل الأموال والاستيراد المباشر وإلغاء الشريك المحلي أبرز تسهيلات "الاستثمار الأجنبي"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة