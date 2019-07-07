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ورشة للبحث العلمي بـ"أكاديمية الشرطة"

الأحد 07 يوليو 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

ورشة للبحث العلمي بـ"أكاديمية الشرطة"

اختتمت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ورشة عمل حول قواعد البحث العلمي للضباط والتي استمرت لمدة أسبوع بإشراف من معهد التدريب التخصصي بالأكاديمية.

وهدفت الورشة إلى إكساب المشاركين عدد من مهارات وطرق البحث العلمي من خلال مناقشة عدة محاور أبرزها العناصر الأساسية للبحث العلمي وأدواته، والقواعد الشكلية للبحث العلمي. كما تمّ خلال الورشة إرشاد المشاركين على اختيار المواضيع والقضايا المناسبة التي سيتناولونها في بحوثهم والتي من المتوقع أن تخرج بنتائج وتوصيات تسهم في الارتقاء بالعمل الشرطي.

رعى اختتام الورشة العقيد عيسى بن حمود الفرعي مساعد قائد أكاديميّة السلطان قابوس لعلوم الشرطة للتدريب العسكري والرياضي حيث حثّ المشاركين على ضرورة الاستفادة من جميع المحاور التي تتضمنها الورشة، وأهميّة مراعاة القواعد الشكلية والموضوعية لإعداد البحث بحيث يتم التوصل لنتائج وتوصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

 

 

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