دورتان تدريبيتان في قيادتي الداخلية وشمال الشرقية

اختتمت قيادة شرطة محافظة الداخلية دورة تطوير الأداء الوظيفي للرتب الأخرى بمشاركة عدد من منتسبي القيادة، تضمنت الدورة المهارات العلمية والعملية التي تعين المشاركين على أداء واجباتهم في مجال الوظيفة.

رعى ختام الدورة العقيد/علي بن محمد النوفلي مساعد قائد شرطة محافظة الداخلية، وحث المشاركين فيها على ضرورة الاستفادة القصوى من محتوى الدورة وتوظيفها في تحسين جودة العمل ورفع معدل الإنتاجية وقام بتسليم الشهادات على المشاركين.

ومن جانب آخر اختتم بقيادة شرطة محافظة شمال الشرقية دورة التراسل الإلكتروني والحفظ المرئي لعدد من منتسبي شرطة عمان السلطانية.

هدفت الدورة تأهيل العاملين في كيفية استخدام أنظمة التراسل الإلكتروني وكيفية الرجوع إلى المراسلات واستخراجها وفق آليات واضحة.

رعى ختام الدورة المقدم/ هلال بن محمد بن صالح الكاسبي مدير إدارة عمليات شمال الشرقية.