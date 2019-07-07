ورشة طلابية حول "إعادة التدوير" بالرستاق

الرستاق ـ طالب المقبالي



نفذت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة جنوب الباطنة ورشة عمل بعنوان "إعادة التدوير" لطلاب المنتدى الصيفي في مدرسة صروح المعرفة الخاصة بولاية الرستاق.

وخلال هذه الحلقة قدّمت أمنية السلامية رئيس قسم الشؤون المناخية بالانتداب محاضرة توعوية للطلبة، تطرقت فيها لمفهوم التدوير وأثره في المحافظة على نظافة البيئة، وبيّنت الأنواع التي من الممكن إعادة تدويرها كالأوراق والبلاستيك ومدى الاستفادة منها بطرق صديقة للبيئة.

في ختام الحلقة، قام الطلاب بصنع وإعادة تشكيل المجسمات المتنوعة من الخامات الموجودة لديهم كعلب الماء والزجاج والأوراق.