"الكامل والوافي" تزفّ ٢٤ معرسا

الكامل والوافي - سعيد الهاشمي

احتفلت ولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية بزواج ٢٤ شخصا من أبنائها؛ ضمن حفل الزواج الجماعي الرابع، والذي أقامه صندوق الكامل والوافي الخيري بملعب فريق النسور الرياضي الثقافي التابع لنادي الكامل والوافي الرياضي الثقافي، تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي. وألقى حمد بن عبدالله الهاشمي رئيس صندوق الكامل والوافي الخيري كلمة بهذه المناسبة أشار من خلالها إلى أن الهدف من تنظيم الزواج الجماعي هو تقليل النفقات، ومساعدة الشباب على تكوين وتنشئة أسر غير مثقلة بكاهل الديون والمصاريف المالية.

وقدم الهاشمي شكره وامتنانه لراعي المناسبة على حضوره ومشاركته أفراح الشباب، كما قدم شكره أيضًا للشباب وموافقتهم على المشاركة، مشيدا بالجهات المساهمة والمنظمة لإنجاح المشروع.

وشهد الحفل تقديم لوحات شعبية معبرة في فن العازي فرحا بهذه المناسبة وتم تقديم هدايا للشباب العرسان.

وفي نهاية الحفل قام سعادة الشيخ سالم بن عبدالله المدحاني والي ولاية الكامل والوافي بتقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة.