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"الداخلية" تعمم التصويت الإلكتروني في انتخابات "الشورى"

الأحد 07 يوليو 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

وقَّع سعادة وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، أمس، عقدا مع شركة تكنولوجيا الإدارة الصناعية والمقاولات (امتاك) لتصميم وتوريد وتركيب نظام وأجهزة التصويت الإلكتروني لانتخابات الفترة التاسعة؛ وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على استخدام أحدث التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية؛ للتسهيل على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم؛ من خلال تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب.

ويتكوَّن جهاز التصويت الإلكتروني "صوتك" من شاشة تعمل بنظام اللمس، محددٌ فيها إجراءات وخطوات الانتخاب، ليقوم الناخب باختيار مرشحه من خلالها بكل سهولة ويسر، وروعي في تصميم شكل الجهاز ملاءمته لمختلف فئات الناخبين بمن فيهم كبار السن وذوو الإعاقة.

وفي السياق، أعلنت لجان الانتخابات في الولايات، أمس، القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة، وبلغ إجمالي المرشحين 767 بينهم 43 امرأة. وأوضحت وزارة الداخلية أن هناك فترة للاعتراض على الأسماء الواردة في  القوائم خلال 5 أيام من تاريخ إعلانها، بطلب يقدم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات(elections.om) .

وبحسب المادة (38) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له. وتصدر لجنة الانتخابات بالولاية قرارها في هذا الاعتراض خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

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