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دراسة لقياس حب الاستطلاع العلمي في جامعة السلطان قابوس

الأحد 07 يوليو 2019 06:18 م بتوقيت مسقط

دراسة لقياس حب الاستطلاع العلمي في جامعة السلطان قابوس

مسقط – الرؤية

نوقشت في جامعة السلطان قابوس رسالة ماجستير بعنوان "تكافؤ البنية العاملية لمقياس حب الاستطلاع العلمي لدى طلاب التعليم الأساسي في البيئة العمانية وفق المحافظة والنوع"، للطالب أحمد بن عبدالله السباعي من كلية التربية تخصص علم نفس.

وسعت الدراسة لفحص الخصائص السيكومترية ومعرفة البنية العاملية لمقياس حب الاستطلاع العلمي بالسلطنة، كما سعت للتحقق من تكافؤ القياس للمقياس عبر النوع والمحافظة وفق مستويات تكافؤ القياس الشكلي، والمتري، والقياسي، والبواقي.

ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام عينة من طلاب التعليم الأساسي للصفوف التاسع والعاشر بمحافظة الشرقية شمال، ومحافظة الداخلية، ومحافظة مسقط، وتكونت عينة الدراسة من 657 طالبًا، و587 طالبة من الثلاث محافظات، وقد استخدم الباحث التحليل العاملي الاستكشافي للكشف عن البنية العاملية لمفهوم حب الاستطلاع العلمي، وأظهرت نتائج التحليل الكشف عن ثلاثة أبعاد؛ هي: الممارسات العلمية، والتمدد، وعدم تحمل الغموض.

كما استخدم الباحث التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج Amoss للتأكد من مطابقة البنية العاملية لبيانات الدراسة، وأظهرت مؤشرات حسن المطابقة تطابق البنية العاملية لمقياس حب الاستطلاع العلمي لبيانات العينة العمانية المستخدمة. كذلك قام الباحث بالتحقق من تكافؤ القياس للمقياس عبر الجنس والمحافظات، وتوصلت الدراسة إلى تحقق جميع أنواع مستويات القياس؛ وهي: التكافؤ الشكلي والمتري والقياسي والبواقي؛ مما يعني إمكانية عقد المقارنات بين المجموعات محل المقارنة وفق النوع والمحافظة.

وأوصى الباحث بإمكانية استخدام المقياس في دراسة الفروق بين الجنسين والمحافظات من حيث مستوى حب الاستطلاع العلمي، واستخدامه في تحديد التفضيلات التخصصية والمهنية للطلاب في المستقبل.

وفي ختام المناقشة، تمَّ إجازة رسالة الماجستير من قبل لجنة المناقشة التي تكوَّنت من الدكتور محمد عيد عمار رئيسًا، والدكتور محمود محمد إبراهيم ممتحنًا ومشرفًا، والدكتور يوسف أبو شندي عضوًا، والدكتورة منى الكلبانية ممتحنة خارجية.

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