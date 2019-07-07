"البنك الوطني" يستضيف حفل جائزة إجادة المؤسسات الصحية

مسقط – الرؤية

استضاف البنك الوطني العُماني، في مقره الرئيسي بالعذيبة، حفل جائزة الإجادة لمؤسسات القطاع الصحي الخاص بالسلطنة لعام 2019 والذي تنظمه وزارة الصحة، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي، وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وبحضور عددٍ من المسؤولين والمعنيين من وزارة الصحة، والبنك الوطني العُماني إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري المستشفيات والعيادات الخاصة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمد جسور التعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي.

وقال حسن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية في البنك الوطني العُماني: نلتزم بدعم المبادرات الحكومية وبالأخص تلك التي تسهم بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي. ونفتخر بعلاقتنا المتميزة مع وزارة الصحة وندعم مساعيها للارتقاء بالصحة العامة وتطوير مستوى الخدمات الصحية التي يتم توفيرها بالسلطنة بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وتهدف الجائزة إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الخاصة وسلامة المرضى وفقًا للمعايير العالمية من خلال ترسيخ ثقافة التميز. وتركز الجائزة على إيجاد أجواء تنافسية بين مختلف المؤسسات الصحية وتحفيز العاملين في هذا القطاع على مواصلة الأبحاث والابتكارات العلمية وتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.