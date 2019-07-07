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نجمات "مرسيدس" بأسعار خاصة حتى 30 سبتمبر

الأحد 07 يوليو 2019 06:09 م بتوقيت مسقط

نجمات "مرسيدس" بأسعار خاصة حتى 30 سبتمبر

مسقط – الرؤية

تقدم مرسيدس - بنز عُمان تشكيلة متنوعة من سياراتها التي تُجسد المعنى الحقيقي للفخامة، والتفرد الرياضي، والأداء الاستثنائي بأسعار تنافسية، مواصلة تحقيق طموحات عشاق الفخامة لامتلاك إحدى نجماتها الأيقونية المستعملة المعتمدة.

 وتتوفر تشكيلة النجمات حتى 30 سبتمبر 2019 وتضم كل من نجمة الطراز C 180 (موديل عام 2017) ابتداءً من 13,495 ريالا، والأيقونة الجذابة SLC 300 (موديل عام 2017) ابتداءً من 16,995 ريالا، والكوبيه من طراز E 400(موديل عام 2016) ابتداءً من 19,995 ريالا، ونجمة الدفع الرباعي Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC (موديل عام 2018) ابتداءً من 21,995 ريالا، والكوبيه S-Class 500 4MATIC (موديل عام 2017) ابتداءً من 43,995 ريالا، ونجمة الطرازMercedes-AMG G 63 (موديل عام 2017) ابتداءً من 53,955 ريالا.

وقال لورنس جود، الرئيس التنفيذي لدى مرسيدس - بنز عُمان: تحظى سياراتنا المستعملة المعتمدة بشعبية كبيرة كونها تجمع بين أسعارها المناسبة واستيفائها لأعلى معايير الجودة التي تتميز بها سيارات مرسيدس - بنز. وقد وفرنا تشكيلة متنوعة هذه المرة لتضم أكثر النجمات رواجًا ونحن على ثقة أن عملاءنا سيستمتعون بضمان أننا نقدم لهم "الأفضل ولا شيء سواه".

وتشمل تشكيلة السيارات المتوفرة عدداً من نجمات السيدان الديناميكية مثل طراز C 180 بلونها الأسود الفخم مع مقصورة داخلية مطعمة بالجلد البيج والأسود (ARTICO) (موديل عام 2017، 24,072 كم) ابتداءً من 13,495، والأيقونة الجذابة من طراز SLC 300 باللون الأزرق البراق وجلدها ثنائي اللون من البنجالي الأحمر والنابا الحصري (موديل عام 2017، 173 كم) ابتداءً من 16,995 ريالا. كما تشمل التشكيلة الكوبيه من طراز E 400 باللون الأبيض الماسي والمطعمة من الداخل بجلد بنجالي أحمر/أسود (موديل عام 2016، 15,100 كم) ابتداءً من 19,995 ريالا.

وتشمل التشكيلة النجمة الآسرة GLA 45 4MATIC (موديل عام 2018، 2,559كم) ابتداءً من 21,995 ريالا والمتوفرة باللون الأبيض وتتزين من الداخل بجلد باللونين الأحمر والأسود. كما يمكن لمحبي سيارات الكوبيه إقتناء الفاتنة S-Class 500 4MATIC (موديل عام 2017، 8,870  كم) ابتداءً من 43,995 ريالا والتي تسلب العقول والأنظار بلونها الأبيض الماسي ومقصورتها المطعمة بالجلد بنجالي Designo وجلد النابا الحصري. وللعملاء الراغبين في لفت الأنظار، فيمكنهم اقتناء الوحش من طراز Mercedes-AMG G 63 باللون الأحمرالياقوتي Designo وجلدها البني الفاتح Designo (موديل عام 2016، 141 كم) ابتداءً من 53,955 ريالا.

 

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