عروض وتخفيضات جذابة من "ميثاق" لزبائن "حفاوة" للأعمال المصرفية المميزة

مسقط - الرؤية

يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية مجموعة من العروض والتخفيضات عبر تطبيق ميثاق إنترتينر لزبائن "حفاوة" للأعمال المصرفية المميزة. ويمكن لكافة زبائن ميثاق من حاملي بطاقات "حفاوة" للخصم المباشر والبطاقات الائتمانية تنزيل التطبيق على الهواتف الذكية والتمتع بالخصومات حيث تتوفر فيه المعلومات المتعلقة بقسائم الخصومات في استمارات إلكترونية يتم استبدالها إلكترونياً في مواقع المحلات التجارية المشاركة في العروض والتي تغطي مئات العلامات التجارية العالمية في العديد من دول العالم.

ويساعد التطبيق على تحديد العروض بالقرب منك أو في مواقع معينة مثل المجمعات و الفنادق بسهولة، ويشكل ميثاق إنترتينر فرصة لزبائن "حفاوة" للأعمال المصرفية المميزة للاستفادة من العروض والتخفيضات الرائعة التي يقدمها ميثاق للصيرفة الإسلامية عبر هذا التطبيق خاصة في الفترة الحالية التي تشهد إقبالا كبيرا على السفر والتسوق.

ويساهم تطبيق ميثاق إنترتينر من خلال الهواتف الذكيّة في معرفة العروض بشكل مستمر وسريع وبالتالي لن يفوت الزبون أيا من العروض مستقبلا كما يتوفر التطبيق مجاناً لزبائن حفاوة، علما أّن التطبيق يوفر أكثر من 1600 عرض "اشتري 1 واحصل على 1 مجاناً" وعروض خاصة ومغرية وتخفيضات في العديد من المراكز التجارية والفنادق والمطاعم في كل من السلطنة ودبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وفي قطر وجدة والرياض والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وفي البحرين ولندن ومالطا وسنغافورة وماليزيا وفي بالي وغيرها من الدول والمدن الرئيسية على مستوى العالم.

ويلتزم ميثاق للصيرفة الإسلامية بتحديث التطبيق بشكل مستمر وإرسال العروض الجديدة لزبائن حفاوة، لذا فكل ما يحتاج إليه الزبون تنزيل تطبيق ميثاق إنترتينر على الهواتف الذكيّة وحفظ العروض المختارة والتي تشمل العروض العائلية والوجبات والسفر والترفيه والجمال والكثير من العروض الأخرى وفي مختلف المجالات. وللتسجيل في التطبيق على زبون "حفاوة" استلام رمز التسجيل وذلك من خلال الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.

ويولي ميثاق للصيرفة الإسلامية زبائن "حفاوة" اهتماماً كبيراً حيث تقدم مراكز "حفاوة" أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية لزبائن ميثاق في كافة محافظات السلطنة، وذلك لتميّز هذه المراكز بنوعية الخدمات التي تقدمها والتي تلبي احتياجات الزبائن.

وتشهد مراكز "حفاوة" إقبالا من الزبائن للاستفادة من التسهيلات المقدمة، ومن أهمّها تعيين مديري علاقات الزبائن يمتلكون خبرة في هذا المجال لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات ومساعدة الزبائن في تقديم الحلول المناسبة لاحتياجاتهم المالية، وتخصيص خدمة الهاتف المصرفي الحصري وتوفير غرفة الاجتماعات يستفيد منها زبائن "حفاوة" حيث توفر غرف الاجتماعات الراقية والأنيقة بيئة مثالية وملائمة لكافة الأمور التجارية.