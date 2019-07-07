مؤشر سوق مسقط يخسر 6 نقاط .. والتداولات تتراجع 7.5% إلى 0.685 مليون ريال

الرؤية – عيسى الشامسي

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3817 نقطة تقريبا؛ حيث فقد 6 نقاط، بنسبة 0.153 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 4062 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 0.685 مليون ريال بنسبة انخفاض 7.5% عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 0.741 مليون ريال.

وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.003 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 96 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 36 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 60 ألف ريال عُماني وبنسبة 9 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6270 نقطة منخفضا 8 نقاط وبنسبة 0.12 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4554 نقطة منخفضا 19 نقطة وبنسبة تغير 0.41 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1859 نقطة منخفضًا 0.75 نقطة وبنسبة تغير 0.04 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 536 نقطة منخفضًا نقطتين وبنسبة 0.30 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 38 شركة، ارتفعت منها 3 شركات وانخفضت 11 شركة، فيما استقرت أسعار 24 شركة، وتم التداول في 684,955 سهم، بعدد صفقات 162 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 22 في المئة. وتصدر سهم العنقاء للطاقة قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.084 ريال وبنسبة صعود 1 في المئة، فيما حلَّ سهم الأنوار لبلاط السيراميك في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.105 ريال وبنسبة تغير 2 في المئة.

واعتلى سهم بنك النهضة للخدمات صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 189,515 ريال وبنسبة 28 في المئة. وتصدر سهم بنك صحار الدولي للخدمات أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 1,218,150 سهم وبنسبة 33 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 588,889 ألف ريال وبنسبة 86 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 82,505 ألف ريال وبنسبة 12 في المئة. وبلغ شراء العرب 5,168 ريال وبنسبة 0.75 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 8,394 ريال وبنسبة 1 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 649,257ريال وبنسبة 95 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 39 ريالا وبنسبة 0.01 في المئة، وبلغ بيع العرب 360 ريالا وبنسبة 0.05 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 35,299 ألف ريال وبنسبة 5 في المئة.