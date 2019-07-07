سحب ركامية وأمطار على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط – الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تشكل السحب الركامية على جبال الحجر مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة والرعدية أحيانا وتكاثف السحب المنخفضة على سواحل وجبال محافظة ظفار مع فرص تساقط الرذاذ المتقطع.