نهاية الجغرافيا الغامضة



محمد فتحي السباعي | مصر

(1)

غيمة الليل

تسافر

في الفراغ

تضل الطريق

تأخذ يد النجوم

مراياك

(2)

تستقيم الشمس

وأجنحة المجرات

تحلق

في السموات

(3)

ترتجف عيونك

وتخشى العتمة

ساعة لقياك

(4)

تطوف في محطات

الموج الناعم

تبحث عن

محيط للضوء

بحرم المعجزات

(5)

وشعرك

في عتمة الضمائر

يرضع الفجر

الحلم والأمل

ولم يزال

يمشط

أرصفة الخوف

وصهيل الحرف

بوجدك

يفضح القاتل

(6)

بصمة أنفاسك

ووطني وهواؤه

ياأمي في رئتي

(7)

قلب ألحانك يلملمني

عطر صوتك يقابلني

أغزل ثوب سيناء

(8)

أرسم

عيون الفجر

بالضياء

أصعد درجاته

برؤى هائمة

تصلي مع الشهيد

(9)

فراغ الذات المستعرة

يختصر الوجع

يراقب وجه معحزتي

بنبوءة مثخنة بالوضوح

خارج الوعي

تركض روحك

لموتك المضئ

وأزهار الحب

في قمح الثورة

وأوجاع الشمس

خالدة بضمير

الكلمات

(10)

تشتهي طعم الفرح

بعيون النور

وصرخة عشق

من حجر الأهرامات

(11)

تعود بالشعر

والنحو عاشق

للعمل

يشعل

قناديل الأمل

بعرق الفلاحات