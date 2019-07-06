تعاون بين "لولو" و"ساديا" لدعم أنشطة "دار العطاء"

مسقط - الرؤية

تعاونَ "لولو هايبرماركت" وشركة "ساديا" في تنظيم عرض ترويجي مفيد وهادف، حصريا في جميع فروع لولو، ضمن التزام المجموعة بمد يد العون لمن هم بحاجة إلى المساعدة.

واستهدفت الحملة التبرع بنسبة 3% من قيمة المبيعات لجمعية دار العطاء. وغطى العرض مجموعة من منتجات ساديا، بما في ذلك صدور الدجاج (باستثناء عبوة 2.5 كجم)، وأفخاذ الدجاج الغليظة، وأفخاذ الدجاج الرفيعة، الكبد، والأجنحة، والقوانص وبوب كورن الدجاج وشرائح البطاطا المجمدة... وغيرها.

وقال أنانت أي في مدير مجموعة لولو هايبر ماركت عُمان والهند وسريلانكا: سعداء بأن نكون عضوا فعالا ضمن هذا العمل الخيري الذي تقيمه ساديا، والذي أتاح لزبائننا الكرام المساهمة في عمل الخير. ونشكر ساديا لدعوتنا للعمل كفريق واحد من خلال هذا التضامن الذي يعود بالفائدة على المجتمع ويساهم في العطاء الخيري. وأضاف: ممتنون لمثل هذه الأنشطة لما تحمله من تغيير في حياة الكثيرين في المجتمع، مؤكدا حرص "لولو" المتواصل على توفير الاحتياجات اليومية لملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد، ويسعى دائما لتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.