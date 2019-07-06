"نيسان" تسلم "أوريدو" أسطولا من سيارات "سوبر سفاري"

مسقط - الرؤية

سلَّمت "نيسان عمان" أسطولا من سيارات نيسان سوبر سفاري إلى شركة أوريدو، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين شركة سهيل بهوان للسيارات وشركة أوريدو الرائدة في مجال الاتصالات.

وقال متحدث من نيسان عمان من شركة سهيل بهوان للسيارات: يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع أوريدو التي اختارت إضافة سيارة نيسان باترول سوبر سفاري إلى أسطول سياراتها. وجاء اختيار هذه السيارة تحديدا لأنها تناسب وتلبي احتياجات شركة أوريدو، وتتمتع بشهرة كبيرة في أوساط عشاق السيارات الراقية بفضل تقنياتها المتطورة وأدائها القوي وإمكاناتها خارج الطريق؛ مما يعني أنها ستساعد فريق أوريدو الفني على الوصول للمكان المطلوب بغض النظر عن وعورة الطريق لحل المشاكل التي يعاني منها العملاء بما يضمن الحصول على أعلى معدلات رضا هؤلاء العملاء عن الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف المتحدث: نشكر أوريدو على ثقتهم الغالية، ونؤكد لهم أن كل عميل يشتري سيارة نيسان سيحصل على تجربة قيادة راقية لأن نيسان عمان توفر لعملائها خدمات راقية ما بعد البيع. كذلك فإن العميل يستفيد من وجود خبراء مدربين على أعلى مستوى وقطع غيار أصلية في كل وقت. وفي عمان، هناك إقبال متزايد على شراء سيارات نيسان لما توفره من إمكانات فائقة وأداء راقي وقيمة كبيرة مقابل المال إلى جانب أن سيارات نيسان من أكثر السيارات أماناً على الطريق.

وقال متحدث باسم شركة أوريدو: يسعدنا ضم سيارات نيسان باترول سفاري إلى أسطول سيارات الشركة وكشركة اتصالات تركز على خدمة العملاء، ونحن على ثقة بأن سيارات نيسان باترول سوبر سفاري ستساعدنا في تحقق هذه الأهداف. وتتميز هذه السيارات بتوفير كافة العناصر التي تضمن تميزها مثل التصميم القوي والإمكانات الكبيرة على الطريق وفي نفس الوقت تتوفر في هذه السيارات أفضل التحديثات والتعزيزات التي تزيد من جمال وجاذبية وقدرات السيارة في نفس الوقت.

وتستفيد أوريدو من خبراتها الدولية في أماكن كثيرة لتوفر لعملائها تقنيات صديقة للمستخدم تضمن تحقيق أعلى معدل من رضا العملاء. كما توفر الشركة أفضل تجارب الاتصال من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة والعصرية. واعتمادا على إرثها العريق الذي تفخر به وما يميزها من قوة وصلالة تفوقت نيسان باترول سوبر سفاري على توقعات الجميع. ويعود الفضل في ذلك إلى نظام الدفع الرباعي الفائق الذي يمكن الاعتماد عليه إلى أقصى حد والذي يمكن أن يأخذ قائد سيارة نيسان باترول سفاري ومن معه إلى أماكن لم يجرؤ أحد من قبله على الوصول لها بسيارته.