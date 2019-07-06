"الجمعية الزراعية" تبحث تعزيز مشاريع المرأة الريفية وتسويق المنتجات

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة الجمعيّة الزراعية العمانيّة اجتماعه الأول للعام الجاري بحضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء رؤساء الفروع بالمحافظات. وناقش المجلس شكاوى بعض المزارعين من عدم توفر الكثير من المبيدات الزراعية المصرح بها دوليا في أسواق السلطنة ومدى تأثير ذلك على الإنتاج الزراعي على المدى القريب.

وأكّد المجلس ضرورة بحث الموضوع مع الجهات المعنية وضرورة الوصول إلى حل سريع يسهل على المزارعين الحصول المبيدات لمكافحة الآفات الزراعية المختلفة.

كما ناقش المجلس مشكلة ذبابة الفاكهة والقرعيات وحشرة توتا أبسلوتا. حيث خاطبت الجمعية وزارة الزراعة سابقا وتمّ الاتفاق على إعادة مخاطبة الوزارة مرة أخرى، وكذلك حث الجهات البحثية مثل كلية الزراعة بجامعة السلطان قابوس على إجراء مزيد من الأبحاث لمواجة هذه الآفات.

وتمّ التطرق إلى مشكلة القوارض في مزارع النجد حيث لاحظ أعضاء الجمعية تكاثر القوارض في مزارعهم بعد إعصار 2018 وتفاقم مشكتها بشكل وبائي في مزارع النجد عموما، وتسببت في خسائر فادحة للمزارعين بسبب إتلافها كميّات كبيرة من المحاصيل الزراعية وقرر مجلس الإدارة مخاطبة الجهات المعنية في المحافظة لمواجهة هذه المشكلة.

وبحث المجلس تضمين مشاريع المرأة الريفية المتعلقة بالزراعة في أنشطة الفروع، لما لها من أهميّة في تنمية دخل الأسرة العاملة في القطاع الزراعي، بما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية للقطاع.

وناقش المجتمعون مشكلة إغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة في موسم الإنتاج المحلي وتمّ الاتفاق على توجيه رسالة إلى الجهات المعنية لإعادة تفعيل الروزنامة الزراعية والتى تعطي الأولوية للمنتجات المحلية في فترة الإنتاج أو بعض القيود للاستيراد للحد من تدفق المنتجات في ذروة الموسم.

وناقش المجلس دور شركة التسويق الزراعي في دعم تسويق منتجات المزارعين الأعضاء، حيث تمّ الاتفاق على مخاطبة المسؤولين في الشركة لفتح فروع في جميع المحافظات وحثهم على الشراكة مع الجمعية عند شراء المنتجات الزراعية.

وفي الجانب التسويقي، ناقش المجلس إمكانيّة تخصيص موقع للجمعية في سوق الموالح لبيع منتجات الأعضاء، والحصول على براد لتخزين المنتجات في السوق بالتعاون مع بلدية مسقط. وتمّ الاتفاق على الوصول بمنتجات الجمعية إلى الجودة التنافسية المطلوبة وخلوها من جميع متبقيات المبيدات.

وفيما يتعلّق بالجانب الإداري، ناقش الأعضاء إنشاء موقع إلكتروني للجمعية مع الفروع متضمنا الأنشطة والفعاليات، ليكون منصّة إعلاميّة للجمعية، وكذلك فتحّ منصات للفروع في برامج التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهميّة وجود مقر للجمعيّة في محافظة مسقط خلال الفترة المقبلة.