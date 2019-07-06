باحث عماني يحقق اكتشافا علميا في مجال مكافحة عدوى الفطريات

الرؤية - ناصر العبري

اكتشف الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد الحاتمي اختصاصي أول (أ) مختبرات طبية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة، بمعاونة فريق بحثي دولي تابع لجامعة أمستردام بمملكة هولندا، فطرا جديداً يُعرف لأول مرة على مستوى العالم وذلك أثناء فحص المادة الجينية الموجودة في بعض العينات الرئوية لمريض مصاب بالعدوى الفطرية، وأطلق على الفطر المكتشف حديثاً اسم

"Fusarium volatile"، وعن هذا الاكتشاف قال الدكتور عبدالله الحاتمي إنَّ الفطر تم اكتشافه خلال التحاليل الطبية لعينة تم سحبها من رئة مريضة في إحدى دول أمريكا الجنوبية وتمَّ تشخيصها مبدئياً على أنها مصابة بعدوى السل الرئوي. وتم إرسال العينة إلى مركز مختص بالفطريات بمملكة هولندا، أعمل به كزميل باحث في برنامج الزمالة الطبية والبحثية، وبعد التشخيص المخبري الدقيق تبين أن المريضة مصابة بعدوى فطرية خطيرة، وأيضًا تم اكتشاف الفطر على أنه من الفطريات الانتهازية والمقاومة للمضادات الحيوية، وتم نشر هذا الاكتشاف في إحدى المجلات الطبية العالمية المحكمة، وتناولت وسائل الإعلام الهولندية والعالمية خبر الاكتشاف.

الجدير بالذكر أن أبحاث الدكتور الحاتمي في مجال الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة ساهمت في اكتشافات عديدة في مجال الفطريات المسببة

للعدوى في جسم الإنسان، كما تعتبر أبحاثه من الأبحاث المهمة في مجال تشخيص الفطريات المسببة للعدوى الفطرية.

وقد ساهم الحاتمي في اكتشاف أمراض تمَّ تسجيلها عالمياً باسم سلطنة عُمان. وتشمل اهتماماته البحثية مجموعة واسعة من المواضيع في البيولوجيا الأساسية التطبيقية والانتقالية، بما في ذلك الفطريات، والمناعة، والتشخيص الجزيئي، وتطوير طرق تشخيصية جديدة ودقيقة. كما قدَّم الدكتورعبدالله أكثر من 80 ورقة بحثية واستشهد بها أكثر 883 مرة حسب محرك البحث Google scholar العالمي.

وقال الحاتمي إنه يعمل حالياً مع أطباء وباحثين دوليين ومحليين على إيجاد طرق تشخيصة وعلاجية لفطر يسمى Candida auris والملقب بالفطر الخارق لما لهذا الفطر من خصائص تجعل منه فطراً خارقاً حقًا.

وبيَّن الحاتمي أنّ هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مضادات الفطريات المستخدمة لعلاج البشر، وبعض سلالات فطر Candida auris تقاومها جميعها في حين أن بعض السلالات الأخرى تقاوم واحدة أو اثنتين وهذا يحد من خيارات العلاج

والسبب الآخر هو صعوبة تشخيص هذا النوع من الفطريات وذلك لوجود تشابه كبير جدا بينها وبين عدة فطريات مرضية أخرى.

وقام الدكتور عبدالله الحاتمي بمشاركة علماء آخرين من هولندا وبريطانيا والصين وإيران بتطوير فحص جديد وطريقة تشخيصية مبتكرة وتم نشرها أيضًا في بداية عام 2019 في إحدى المجلات الطبية العالمية، ولاقت الطريقة اهتماماً واستحسانًا كبيرين من مُعظم المختصين بالمجال الطبي وخاصة المختبرات الطبية، وتم استخدام الطريقة الجديدة في مختبرات عالمية وتسمى بـ Novel multiplex real-time quantitative PCR detecting system.

وأهدى الدكتور عبدالله هذا الإنجاز إلى المقام السامي راعي النهضة العلمية، وباني عمان الحديثة، وإلى وزارة الصحة التي منحته الفرصة لتكملة دراساته وأبحاثه العلمية وإلى مجموعته البحثية بمركز الفطريات المرضية بجامعة أمستردام.