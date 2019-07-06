السبت, 06 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الصناعات الحرفية" تعقد حلقة علمية حول الحماية القانونية بجنيف

السبت 06 يوليو 2019 07:40 م بتوقيت مسقط

9ba2ba82-0a73-4939-baf7-6b5a7bce99be
afa8b045-78d1-4093-87d9-06c97db2775a
c9ed4040-c8c1-4d15-8ce3-0721c1be5367

 

جنيف – الرؤية

عقدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حلقة علمية حول الحماية القانونية للصناعات الحرفية العمانية، وسبل تطوير جوانب العمل المشترك بين المنظمة والهيئة العامة للصناعات الحرفية، وذلك في مقر المنظمة بجنيف، بحضور وفد من الهيئة العامة للصناعات الحرفية ترأسه سعادة عبدالوهاب بن ناصر بن راشد المنذري نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وضم كلاً من هيثم بن سيف بن خميس العامري مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة وحاتم بن حمد بن سيف السلماني مدير الدائرة القانونية، ويأتي انعقاد الحلقة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للصناعات الحرفية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وناقشت الحلقة العديد من الجوانب، منها كيفية حماية الصناعات الحرفية العمانية من التعدي عليها دولياً وبناء السياج القانوني المانع الذي يحول دون تقليدها، وعقد الدورات التدريبية، والحلقات المتخصصة وورش العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية، للحرفيين والمعنيين بقطاع الصناعات الحرفية في السلطنة، فضلاً عن بحث سبل تسهيل إجراءات الحصول على براءات الاختراع الممنوحة من المنظمة، وتبادل المعلومات حول المعارف التقليدية العمانية.
وعلى هامش الزيارة التقى الوفد مدير عام منظمة "الويبو" فرانسيس جيري الذي أبدى دعمه لأنشطة الهيئة في جميع ما يخص الحماية القانونية للصناعات الحرفية العمانية، كما تم بحث أوجه التعاون بين الجانبين، فيما يخص برنامج التعاون الفني بين الهيئة والمنظمة، وذلك بحضور سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف والفاضلة هيلدا الهنائية مديرة المكتب التجاري بوفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.

الجدير بالذكر أنَّ حماية الملكية الفكرية للصناعات الحرفية العمانية دولياً، تُعزز ثقة المهتمين بهذا القطاع، مما يسهم في خلق ابتكارات جديدة، وتسويقها دوليًا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 أكتوبر 2018

"الصناعات الحرفية" تنظم ورشة حول سبل الحماية

المزيد

29 أبريل 2015

"الصناعات الحرفية" تنظم حلقة عمل حول أمن المعلومات

المزيد

11 يونيو 2015

ختام حلقة عمل مهارات الإرشاد الحرفي لموظفي الصناعات الحرفية بظفار

المزيد

26 مايو 2016

"الصناعات الحرفية" تنظم معارض متنوعة بمختلف المحافظات لترويج المنتجات الحرفية العمانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

باحث عماني يحقق اكتشافا علميا في مجال مكافحة عدوى الفطريات

المحليات - أخبار

السنيدي يترأس وفد السلطنة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين

الاقتصاد - محلي

فض دور الانعقاد السنوي الرابع لـ"الشورى".. الأحد

عمان - الدولة والشورى

أمطار متوقعة على جبال الحجر وعبري تسجل 48 في درجة الحرارة

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يعزي الملك سلمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ارتفاع ضئيل في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة