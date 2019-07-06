"الصناعات الحرفية" تعقد حلقة علمية حول الحماية القانونية بجنيف

جنيف – الرؤية

عقدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حلقة علمية حول الحماية القانونية للصناعات الحرفية العمانية، وسبل تطوير جوانب العمل المشترك بين المنظمة والهيئة العامة للصناعات الحرفية، وذلك في مقر المنظمة بجنيف، بحضور وفد من الهيئة العامة للصناعات الحرفية ترأسه سعادة عبدالوهاب بن ناصر بن راشد المنذري نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وضم كلاً من هيثم بن سيف بن خميس العامري مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة وحاتم بن حمد بن سيف السلماني مدير الدائرة القانونية، ويأتي انعقاد الحلقة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للصناعات الحرفية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وناقشت الحلقة العديد من الجوانب، منها كيفية حماية الصناعات الحرفية العمانية من التعدي عليها دولياً وبناء السياج القانوني المانع الذي يحول دون تقليدها، وعقد الدورات التدريبية، والحلقات المتخصصة وورش العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية، للحرفيين والمعنيين بقطاع الصناعات الحرفية في السلطنة، فضلاً عن بحث سبل تسهيل إجراءات الحصول على براءات الاختراع الممنوحة من المنظمة، وتبادل المعلومات حول المعارف التقليدية العمانية.

وعلى هامش الزيارة التقى الوفد مدير عام منظمة "الويبو" فرانسيس جيري الذي أبدى دعمه لأنشطة الهيئة في جميع ما يخص الحماية القانونية للصناعات الحرفية العمانية، كما تم بحث أوجه التعاون بين الجانبين، فيما يخص برنامج التعاون الفني بين الهيئة والمنظمة، وذلك بحضور سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف والفاضلة هيلدا الهنائية مديرة المكتب التجاري بوفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.

الجدير بالذكر أنَّ حماية الملكية الفكرية للصناعات الحرفية العمانية دولياً، تُعزز ثقة المهتمين بهذا القطاع، مما يسهم في خلق ابتكارات جديدة، وتسويقها دوليًا.