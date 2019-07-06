يوم رياضي للأطفال ضمن "صيف الرياضة" بنيابة الأشخرة

جعلان بني بوعلي - حمد بن صالح العلوي

نظمت دائرة الشؤون الرياضية بمُحافظة جنوب الشرقية يوماً رياضياً للأطفال، بالحديقة العامة بنيابة الأشخرة، وذلك ضمن الأيام المفتوحة لبرنامج صيف الرياضة2019م، تحت رعاية عامر بن سعيد المشايخي المدير المساعد لبلدية جعلان بني بو علي، وبحضور حمد بن علي بن سلطان الجعفري من دائرة الشؤون الرياضية بجنوب الشرقية ورئيس فريق عمل صيف الرياضة لعام 2019، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ورشداء وأعيان نيابة الأشخرة وبعض السياح الذي تواجدوا في النيابة للاستمتاع بأجواء خريف الأشخرة، وشملت الفعالية العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية وسباقاً للماراثون وشد الحبل بعض الألعاب الرياضة، كما شارك فريق الأصايل للخيول العربية الأصيلة في اليوم الرياضي من خلال تعليم الأطفال ركوب الخيل.

ونالت فقرات البرنامج رضا الجميع واتضح ذلك من خلال فرحة الأعداد الكبيرة الحاضرة، وساهم القطاع الخاص في نجاح البرنامج وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للفعالية، كما قدَّم عدد من الجهات الحكومية الدعم اللوجستي للبرنامج

وفي ختام الفعاليات والمسابقات والعروض الرياضية تمَّ توزيع الجوائز على المشاركين والهدايا للأطفال وتكريم الجهات المشاركة .