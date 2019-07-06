اختتام فعاليات برنامج مسرح الابتكار بتعليمية جنوب الشرقية

الرؤية - حمد بن صالح العلوي

اختتمت تعليمية جنوب الشرقية بالتعاون مع مختبر الروبوت التعليمي بتعليمية جنوب الشرقية فعاليات برنامج مسرح الابتكار، والذي نظمته هيئة تقنية المعلومات ضمن مبادرتها للأطفال لتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات مُختلفة في مجالات تقنية المعلومات، وذلك برعاية الشيخ أحمد بن علي بن حمدان الشحي نائب والي صور وبحضور مبارك بن سالم الفارسي القائم بأعمال مدير عام تعليمية جنوب الشرقية وحسين بن فدا حسين اللواتي مدير عام قطاع تنمية المجتمع الرقمي بهيئة تقنية المعلومات والمسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة، وأقيم الاحتفال بقاعة غرفة تجارة وصناعة عمان بصور، وهدف البرنامج إلى تعزيز المعرفة عند الطفل وإكسابه المهارة في تقنية المعلومات وتشجيعه على تحويل المعرفة والخيال التقني إلى منتج وخدمة مبتكرة وتأهيل وتحفيز الطفل على ريادة الأعمال في المُستقبل.

وفي الختام ألقى أحمد بن سالم الوهيبي كلمة هيئة تقنية المعلومات قائلاً "نحن نختتم أحد النماذج الرائعة للشراكة المثمرة بين القطاع العام والخاص وهيئة تقنية المعلومات في خدمة المجتمع ونشر الثقافة التقنية والهندسية لدى الجيل الواعد من أبناء الوطن".