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اللجنة المنظمة لبرنامج شبابي 2019 تنظم معرضا توعويا بعبري

السبت 06 يوليو 2019 07:27 م بتوقيت مسقط

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عبري - ناصر العبري

 

نظَّمت اللجنة المُشرفة على برنامج شبابي 2019، في نادي عبري، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والتطوعية وبمشاركة المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه، والجمعية العمانية للسرطان فرع الظاهرة معرضاً للتوعية الصحية، وذلك برعاية سعادة سلطان بن ماجد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، وبحضور المهندس خالد بن علي الصوافي رئيس نادي عبري، وجمع من المهتمين بالتوعية الصحية بمُحافظة الظاهرة، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الأهالي والمقيمين في الولاية، وضم بين جنباته مجموعة من الأقسام التوعوية كقسم الأمراض المُعدية وطرق الوقاية منها، وقسم رعاية المسنين والذي قدمت فيه مجموعة من التوجيهات حول طرق التعامل مع المسنين والعناية بهم ورعايتهم صحيًا، واشتمل على قسم لسلامة الغذاء، وقسم لثقافة التسوق واختيار الغذاء المناسب، وقسم للتوعية بصحة الطفل. وفي قسم الجمعية العمانية للسرطان استعرض المشاركون مجموعة من الإحصائيات لانتشار المرض على مستوى السلطنة والمحافظة، كما استعرضوا مجموعة من التدابير الوقائية من هذا المرض، وضم قسم آخر مجموعة من المبادرات في مجال الخدمات الصحية.

وأعرب إبراهيم بن مطر الجساسي عضو اللجنة المنظمة عن سعادته بتحقيق المعرض للأهداف التي نُظم من أجلها، مؤكداً أن المعرض يعتبر من ضمن الفعاليات المهمة في خطة برنامج شبابي 2019 في نادي عبري والتي تحتوي على مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تخدم فئة الشباب في الولاية.

 

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