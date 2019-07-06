مناشط وبرامج متنوعة بمركز الأحنف بن قيس الصيفي بالسويق

مسقط – الرؤية

شهد مركز الأحنف بن قيس الصيفي بالسويق تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع الماضي، تضمنت عدداً من الورش والفعاليات التي أقيمت داخل المركز، كما قام الطلبة بزيارات خارجية للاطلاع على مجموعة من الخبرات والاستفادة من تجارب متنوعة خلال الزيارات والفعاليات.

وقال زياد المجيني رئيس مركز الأحنف بن قيس الصيفي بالسويق: شهد المركز منذ افتتاحه في اليوم مجموعة مختلفة من البرامج من خلال ورش تدريبية قام بتنفيذها مجموعة من المتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى ورش مصاحبة داعمة للبرنامج، فهناك ورش للتجويد قدمها ماجد الجنيبي وكذلك ورشة اللغة الإنجليزية قدمها زايد المجيني بالإضافة إلى ورشة الطيران والتصوير الجوي وورشة للإلكترونيات والكهرباء نفذها محمد الكيومي، كما زار المركز عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وحظي المركز بمتابعة من قبل الدكتور علي بن ناصر الحراصي المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة والدكتور خالد بن راشد البلوشي رئيس اللجنة المحلية للبرنامج الصيفي.