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السنيدي يترأس وفد السلطنة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين

السبت 06 يوليو 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

السنيدي يترأس وفد السلطنة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين

داليان/ الصين - العمانية

شاركت السلطنة في أعمال الاجتماع السنوي الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية، وناقش دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناديق التقنية والشركات المتخصصة في الابتكار والمعلومات وإنترنت الأشياء في الدفع بمعدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة.

وترأس وفد السلطنة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط. والتقى معاليه على هامش المشاركة في أعمال الاجتماع كلا من البروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي وبورغ برندي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وناقشت اللقاءات سير العمل في برامج التعاون الثلاثة القائمة بين السلطنة والمنتدى في مجال أمن المعلومات من خلال مذكرة التفاهم المشتركة وعضوية السلطنة وفي مبادرة المنتدى لتقليل الفجوة للمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل في ظل التقدم التكنولوجي السريع وبرنامج الشراكة بين السلطنة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة قيد الاعتماد بين الطرفين.

وعقد وفد السلطنة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع بعض المسؤولين من المنتدى الاقتصادي العالمي ومسؤولين من الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي ورجال الأعمال.

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