إنشاء مركزي ابتكار بمحافظتي الظاهرة والبريمي بقيمة مليون ريال

الرؤية- محمد بن خلفان الشكري

تصوير/ سيف بن حميد السعدي

وقعت وزارة التربية والتعليم ومجموعة النفط العمانية وأوربك ومؤسسة جسور ذراع الاستثمار الاجتماعي للشركة يوم الخميس الماضي مذكرتي تعاون بشأن تمويل إنشاء مركزين للابتكار العلمي بمحافظتي الظاهرة والبريمي.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم وسعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي بصفته والي صحار والقائم بأعمال محافظ شمال الباطنة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جسور، والدكتور هلال بن عبدالله بن محمد الهنائي بصفته مدير عام الخدمات المساندة بشركة أوربك. وذلك بحضور سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية وسعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، وعدد من المستشارين ومديري العموم في الوزارة وعدد من المسؤولين بمجموعة النفط العمانية وأوربك وممثلي من شركة جي أس إي آند سي مقاول الحزمة الثالثة لمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومؤسسة جسور.

ونصت الاتفاقية على إنشاء مركزين للابتكار العلمي الأول في محافظة الظاهرة بولاية عبري، يتم تمويله من قبل مجموعة النفط العمانية وأوربك وشركة جي أس إي آند سي بمبلغ 500 ألف ريال ويتكون من قبة فلكية وقاعة متعددة الأغراض ومسرح ومكتبة عامة إضافة إلى المرافق الإدارية والعامة والواجهة التجارية. بينما يقام المركز الثاني بمحافظة البريمي بذات التكلفة وبتمويل من قبل مجموعة النفط العمانية وأوربك، ويتضمن قبّة فلكية وقاعة متعددة الأغراض ومسرحا ومكتبة عامة إضافة إلى المرافق الإدارية والعامة والواجهة التجارية

وقال الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي إن توقيع المذكرة يأتي في إطار الشراكة المجتمعية الحقيقية والفاعلة بين الوزارة ومجموعة النفط العمانية وأوربك ومؤسسة جسور في عدد من المجالات التربوية، ولا شك أنّ التوقيع على هذه المذكرة من أجل إنشاء مركز الابتكار العلمي في تعليمية محافظة البريمي يأتي منسجمًا مع توجهات الوزارة من أجل نشر الثقافة العلمية بين أبنائنا الطلبة والطالبات وغرس ثقافة الابتكار لديهم، هذا إلى جانب تعزيز الطلبة بمهارات البرمجة وعلوم الحاسب مما يجعلهم مستعدين وقادرين على مواكبة مستجدات المستقبل في عالم البرمجة كالثورة الصناعية الرابعة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

من جانبها قالت زوينة بنت سيف المزروعية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة أنّ إنشاء مركز الابتكار العلمي بمحافظة الظاهرة يأتي بدعم من مجموعة النفط العمانية وأوربك وشركة جي أس إي آند سي مقاول الحزمة الثالثة لمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بتكلفة تقدر بحوالي نصف مليون ريال عماني، وسيسهم المشروع في إتاحة المجال أمام أبنائنا الطلبة في المحافظة للاستفادة مما يوفره المركز في تعزيز جوانب الابتكار لديهم.

وحول الاتفاقية قال الدكتور هلال بن عبد الله بن محمد الهنائي مدير عام الخدمات المساندة بشركة أوربك إنّ توقيع مذكرة التعاون مع وزارة التربية والتعليم يأتي ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لمجموعة النفط العمانية وأوربك، القائم على مبدأ تنفيذ مشاريع ذات استدامة ونفع عام، حيث تركز المجموعة على المشاريع التي تحقق الاستفادة الفعلية لكافة شرائح المجتمع، وبلا شك فإن مركزي الابتكار العلمي في كل من محافظة البريمي ومحافظة الظاهرة والتي سوف تنفذها المجموعة بالتعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم من خلال مؤسسة جسور ذراع الاستثمار الاجتماعي لأوربك، بتكلفة إنشائية تبلغ مليون ريال عماني، سيعمل على دعم مشاريع الطلبة وابتكاراتهم العلمية في مختلف المجالات التي تخدم العملية التعليمية.