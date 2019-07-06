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ركن لتعريف زوار السفينة بأهم المعالم السياحية بالسلطنة

"شباب عمان الثانية" تحصد المركز الأول في سباق السفن الشراعية الطويلة بالدنمارك

السبت 06 يوليو 2019 06:36 م بتوقيت مسقط

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آلبورج - الرائد/ إبراهيم المسروري

تصوير: الرقيب أول/ بدر الكلباني


شاركت سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) في المهرجان البحري بمدينة آلبورج بمملكة الدنمارك، والذي أقيم خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من يوليو، بمشاركة حوالي (72) سفينة من مختلف دول العالم، وذلك تنفيذًا للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، في إطار رحلتها الدولية الرابعة إلى القارة الأوروبية والتي تحمل شعار (صواري المجد والسلام) والتي ستمتد حتى السابع من أكتوبر المقبل.

وفي إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاتها الدولية حصدت سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) جائزة المركز الأول على المستوى العام في سباق السفن الشراعية الطويلة الذي بدأ من مملكة هولندا وصولا إلى مملكة الدنمارك؛ وهي أرفع جائزة على مستوى هذا السباق، وذلك بعد منافسة قوية بين السفن المشاركة في السباق استطاعت السفينة بفضل خبرة طاقمها في مجال الإبحار الشراعي وهممهم العالية وقدرة السفينة وسرعتها تحقيق الفوز على منافسيها.

كما تمكنت السفينة من تحقيق جائزتين أخريين على مستوى المهرجان البحري هما جائزة أكثر السفن ظهورا في المهرجان وجائزة أفضل سفينة دولية مشاركة في المهرجان.

وقد استقبلت السفينة آلاف الزوار خلال أيام المهرجان حيث فتحت السفينة أبوابها لجموع الزوار، ولا تزال تستقبل يومياً أعدادا كبيرةً من الزائرين من مختلف الجنسيات ليتعرّفوا على السلطنة من خلال احتكاكهم بطاقم السفينة ومشاهدة ما تعرضه من صور ومعروضات تحكي قصة التاريخ العماني التليد وروعة حاضرها المشرق. كما نظمت وزارة السياحة بالسلطنة ركنا سياحيا على ظهر السفينة لتعريف زوار السفينة بأهم المعالم السياحية التاريخية والحضارية والطبيعية في السلطنة بهدف جذب المزيد من السياح إليها.

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