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ورش ومحاضرات متعددة بمركز بدر الكبرى بالخابورة

السبت 06 يوليو 2019 06:35 م بتوقيت مسقط

ورش ومحاضرات متعددة بمركز بدر الكبرى بالخابورة

 

الخابورة - الرؤية

تم افتتاح مركز بدر الكبرى الصيفي بولاية الخابور، برعاية سعادة الشيخ سليمان بن سالم المحروقي والي الولاية، ومشاركة 100 طالبة من مختلف المدارس.

وتضمن حفل الافتتاح تقديم عشيرة الجوالة صيحة العشيرة، ثمّ قامت موزة الضبارية رئيسة المركز بإلقاء كلمة عن المركز وما يضمه من ورش أساسية وأخرى مساندة. بعد ذلك قام راعي الحفل وضيوف المركز بجولة حول أروقة المركز وما يضمه من ورش؛ كورشة تصميم المواقع الإلكترونية، وورشة أفكار خضراء، وكذلك ورشة المشغولات اليدوية بالإضافة إلى ورشة الإعلام والمونتاج والتصوير، ورشة الإسعافات الأولية والشطرنج، بجانب تقديم محاضرات توعوية عن التأثير السلبي لظاهرة التسول وأخرى لترشيد استهلاك وتلافي المخاطر وأخرى لتعليم لغة الإشارة واليوجا وتعليم الخياطة والعطور والبخور. كما استمتع الجميع بلقاء مميز مع الإعلامية القديرة الدكتورة منى بنت محفوظ المنذرية التي قدمت من خلالها محاضرة عن تجربتها في الجانب الإعلامي.

من جهة أخرى نظم طلاب المركز عددا من الزيارات لجهات ومراكز اجتماعية في الولاية منها زيارة لكبار السن، كما نظموا يوما رياضيا مارست فيه الطالبات مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، بجانب استضاف المركز طالبات من كلية البيان الجامعية.

 

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