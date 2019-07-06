"البلديات الإقليمية" تختتم فعاليات الملتقى الصيفي الثاني عشر

مسقط - الرؤية

اختتمت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وفعاليات الملتقى الصيفي الثاني عشر لأبناء موظفيها، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 16 يونيو إلى 4 يوليو 2019م تحت شعار "نروي جيلاً.. لنزهر وطناً". ورعى الختام سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه وذلك بفندق هرمز (مسقط) بحضور عدد من المسؤولين بديوان عام الوزارة وأولياء الأمور والمشاركين.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة، حيث قدمت عايدة بنت ثاني السريرية رئيسة الملتقى الصيفي الثاني عشر لأبناء موظفي الوزارة كلمة تحدثت فيها عن دور الوزارة في تقديم خدماتها الاجتماعية لموظفيها والتي من ضمنها الملتقى الصيفي السنوي لأبنائهم، والذي يسعى إلى استغلال أوقاتهم ورفع مستواهم وإدراكهم العلمي وإكسابهم المعارف المتجددة، وتعزيز الثقة بالنفس والإبداع والمبادرة، إضافة إلى غرس مفهوم القيم الوطنية لديهم.

وأوضحت أن الملتقى يعتبر نقطة يحدوها الأمل والطموح في تنمية مهارات الأطفال، حيث سعى مركز تنمية الموارد البشرية إلى ايجاد أنشطة وبرامج متجددة تساهم في إنشاء جيل مبدع بأفكاره، كما تخللت الملتقى عدد من الفعاليات أهمها "المفتش الصغير" ليتعرف الطلبة على طرق التفتيش وسلامة الغذاء ومخاطر التسمم الغذائي، وورشة بعنوان "أمن بياناتك" تم خلالها تعريف المشاركين بالطرق الصحيحة والآمنة في حفظ البيانات، بجانب أعمال حرفية وتنظيم رحلات ترفيهية وتعريفية تم خلالها زيارة عدد من الأماكن السياحية والثقافية بمحافظة مسقط وغيرها.

واشتمل الحفل على تقديم لوحة ترحيبية بعنوان "ألف أهلا وسهلا" وإلقاء قصيدة شعرية وعرض مسرحية توعوية، بعدها تم تقديم عرض مرئي بعنوان "صيفنا مميز" للبرامج التي اشتمل عليها الملتقى والأنشطة والفعاليات التي نفذها المشاركون من أبناء موظفي الوزارة.

بعد ذلك قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات والهدايا التقديرية للمساهمين والمشاركين، ومن ثم زيارة المعرض المصاحب لفعاليات حفل الختام والذي احتوى على عدد من الأنشطة والبرامج التي نفذها الطلبة خلال أيام الملتقى.