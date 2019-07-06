السبت, 06 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

يوم ترفيهي تفاعلي بختام أول أسابيع "الإعلامي الصغير"

"مخيم الرؤية الصيفي" يستهل اليوم أسبوعه الثاني.. و"القصة القصيرة" لتنمية الخيال الإبداعي للطلاب

السبت 06 يوليو 2019 06:20 م بتوقيت مسقط

"مخيم الرؤية الصيفي" يستهل اليوم أسبوعه الثاني.. و"القصة القصيرة" لتنمية الخيال الإبداعي للطلاب

 

الرؤية - هيثم صلاح

يستهلُّ مُخيم الرؤية الصيفي (الإعلامي الصغير)، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الثاني من موسمه للعام 2019؛ وذلك بالمدرسة العصرية العالمية بمسقط، وبالتعاون مع معهد رويترز لدراسة الصحافة (طومسون)، وبرعاية حصرية من شركة باقر سليمان جعفر، وستشهد فعاليات هذا الأسبوع تنوُّعاً في البرامج المقدَّمة للنشء، تعتمد أسلوب وتقنيات تعليمية حديثة، تمزج بين المعرفة والترفيه.

ويُواصل الخبير المنتدب من معهد طومسون تقديم المستوى الثاني من برنامج "الإعلامي الصغير" بعدما تمَّ خلال الأسبوع الماضي تقسيم الطلاب المشاركين إلى أربع مجموعات رئيسية: مجموعة الصحافة، مجموعة التليفزيون، مجموعة الإذاعة ومجموعة الإعلام الرقمي؛ حيث من المقرر أن يبدأ الطلاب اليوم التدريب العملي، بهدف الوصول لمخرجات ملموسة لكل مجموعة، تُمثلها صحيفة ورقة، وبرنامج إذاعي وآخر تليفزيوني، إضافة لتدشين صفحات رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي تقدم ذات المحتوى الإعلامي للمجموعات الثلاث، ولكن بطريقة رقمية.

فيما تُوَاصِل مدربة الأوريجامي أميرة حسن إثراء مهارات الطلاب المشاركين بالمجموعة السنية (A)، بتقديم المستويين الثاني والثالث على مدار الأسبوع حول فنيات وتقنيات طي ولف الورق بدون استخدام أدوات، وذلك بعدما أظهر المشاركون تفاعلا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، وأبدعوا في تطبيق ما تعلموه نظريًّا في صورة لوحات فنية مبهرة.

المدرب مصطفى أحمد يواصل مع المجموعة السنية (B) فنيات العزف على البيانو، بعدما أبدع المشاركون خلال الأسبوع الماضي في كتابة النوتة الموسيقية وتمكنوا من الإلمام بالمهارات الصوتية لأداء السلم الموسيقي بشكل متقن. أما مدربة الموسيقى للمجموعة السنية (A) فأولت اهتمامًا بالغاً بالمواهب التي أظهرها المشاركون بمجموعتها حيث تمكنوا من عزف بعض المقطوعات الفنية بشكل سلس.

د. خديجة الشحي تستأنف هذا الأسبوع تدريب طلاب المجموعة السنية (A) على آليات الإلقاء والتقديم عبر برنامج "تستماسترز" العالمي، وذلك بعدما أطلعت الطلاب خلال أسبوع كامل على مهارات لغة الجسد والثقة بالنفس، وهو نفس المحتوى الذي أبدع في تقديمه المدرب فايز المعمري حينما التقى طلاب المجموعة الثانية (B) في ذات الأسبوع الماضي، واختتم يوم الأربعاء بأداء رائع وإبداع مميز للطلاب المشاركين.

كما تواصل مدربة اللغة الإنجليزية نادية الطائي إثراء الطلاب المشاركين في المجموعة (A) بمهارات التحدث اللبق باللغة الإنجليزية، بعدما أظهر الطلاب تفاعلا واسعاً مع المحتوى التدريبي المقدم لهم.

الأسبوع الثاني من المخيم سيشهد إضافة جديدة لبرنامج الفعاليات؛ حيث يستهل الأديب السوري مهند العاقوص والكاتبة العمانية بسمة الخاطرية تعليم طلاب المجموعة (B) على مبادئ كتابة القصة القصيرة، وتنمية خيالات الطلاب واستثمار مواهبهم في تقديم رؤاهم بشكل إبداعي شيق.

وكان الأسبوع الأول من مخيم الرؤية الصيفي 2019، قد اختتم بيوم ترفيهي تفاعلي بين الطلاب شهد مسابقات ثقافية شيقة قدمها الإذاعي محمد نصر البلوشي، والتي تفاعل معها الطلاب المشاركون، فيما أتاحت اللجنة الرئيسية الفرصة أمام الطلاب الذكور لممارسة السباحة في الأحواض المخصصة بالمدرسة، وقدَّمت مدربة الموسيقى فقرة تعليمية ترفيهية للطلاب، واختتمت بمحاضرة تدريبية للخبير المنتدب من معهد "طوسمون" لطلاب المجموعة السنية (B).

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 يوليو 2019

فعاليات متنوعة في "مخيم الرؤية الصيفي 2019" لتعزيز مهارات التعليم الإبداعي

المزيد

25 يوليو 2018

52 طالبا وطالبة يُضيئون حفل ختام "مخيم الرؤية الصيفي".. اليوم

المزيد

17 يوليو 2016

استمارة المشاركة بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2016 - مجال الثقافة والآداب (القصة القصيرة)

المزيد

29 يونيو 2019

اليوم.. انطلاق "مخيم الرؤية الصيفي 2019" بالتعاون مع "رويترز"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فض دور الانعقاد السنوي الرابع لـ"الشورى".. الأحد

عمان - الدولة والشورى

أمطار متوقعة على جبال الحجر وعبري تسجل 48 في درجة الحرارة

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يعزي الملك سلمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ارتفاع ضئيل في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بتدشين جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. و"جائزة أوكسي للابتكار" جديد النسخة السابعة

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وفد السلطنة في القمة العربية البريطانية يبحث عقد اتفاقية مع "غرفة لندن" لزيادة الاستثمارات المشتركة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة