"مخيم الرؤية الصيفي" يستهل اليوم أسبوعه الثاني.. و"القصة القصيرة" لتنمية الخيال الإبداعي للطلاب

الرؤية - هيثم صلاح

يستهلُّ مُخيم الرؤية الصيفي (الإعلامي الصغير)، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الثاني من موسمه للعام 2019؛ وذلك بالمدرسة العصرية العالمية بمسقط، وبالتعاون مع معهد رويترز لدراسة الصحافة (طومسون)، وبرعاية حصرية من شركة باقر سليمان جعفر، وستشهد فعاليات هذا الأسبوع تنوُّعاً في البرامج المقدَّمة للنشء، تعتمد أسلوب وتقنيات تعليمية حديثة، تمزج بين المعرفة والترفيه.

ويُواصل الخبير المنتدب من معهد طومسون تقديم المستوى الثاني من برنامج "الإعلامي الصغير" بعدما تمَّ خلال الأسبوع الماضي تقسيم الطلاب المشاركين إلى أربع مجموعات رئيسية: مجموعة الصحافة، مجموعة التليفزيون، مجموعة الإذاعة ومجموعة الإعلام الرقمي؛ حيث من المقرر أن يبدأ الطلاب اليوم التدريب العملي، بهدف الوصول لمخرجات ملموسة لكل مجموعة، تُمثلها صحيفة ورقة، وبرنامج إذاعي وآخر تليفزيوني، إضافة لتدشين صفحات رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي تقدم ذات المحتوى الإعلامي للمجموعات الثلاث، ولكن بطريقة رقمية.

فيما تُوَاصِل مدربة الأوريجامي أميرة حسن إثراء مهارات الطلاب المشاركين بالمجموعة السنية (A)، بتقديم المستويين الثاني والثالث على مدار الأسبوع حول فنيات وتقنيات طي ولف الورق بدون استخدام أدوات، وذلك بعدما أظهر المشاركون تفاعلا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، وأبدعوا في تطبيق ما تعلموه نظريًّا في صورة لوحات فنية مبهرة.

المدرب مصطفى أحمد يواصل مع المجموعة السنية (B) فنيات العزف على البيانو، بعدما أبدع المشاركون خلال الأسبوع الماضي في كتابة النوتة الموسيقية وتمكنوا من الإلمام بالمهارات الصوتية لأداء السلم الموسيقي بشكل متقن. أما مدربة الموسيقى للمجموعة السنية (A) فأولت اهتمامًا بالغاً بالمواهب التي أظهرها المشاركون بمجموعتها حيث تمكنوا من عزف بعض المقطوعات الفنية بشكل سلس.

د. خديجة الشحي تستأنف هذا الأسبوع تدريب طلاب المجموعة السنية (A) على آليات الإلقاء والتقديم عبر برنامج "تستماسترز" العالمي، وذلك بعدما أطلعت الطلاب خلال أسبوع كامل على مهارات لغة الجسد والثقة بالنفس، وهو نفس المحتوى الذي أبدع في تقديمه المدرب فايز المعمري حينما التقى طلاب المجموعة الثانية (B) في ذات الأسبوع الماضي، واختتم يوم الأربعاء بأداء رائع وإبداع مميز للطلاب المشاركين.

كما تواصل مدربة اللغة الإنجليزية نادية الطائي إثراء الطلاب المشاركين في المجموعة (A) بمهارات التحدث اللبق باللغة الإنجليزية، بعدما أظهر الطلاب تفاعلا واسعاً مع المحتوى التدريبي المقدم لهم.

الأسبوع الثاني من المخيم سيشهد إضافة جديدة لبرنامج الفعاليات؛ حيث يستهل الأديب السوري مهند العاقوص والكاتبة العمانية بسمة الخاطرية تعليم طلاب المجموعة (B) على مبادئ كتابة القصة القصيرة، وتنمية خيالات الطلاب واستثمار مواهبهم في تقديم رؤاهم بشكل إبداعي شيق.

وكان الأسبوع الأول من مخيم الرؤية الصيفي 2019، قد اختتم بيوم ترفيهي تفاعلي بين الطلاب شهد مسابقات ثقافية شيقة قدمها الإذاعي محمد نصر البلوشي، والتي تفاعل معها الطلاب المشاركون، فيما أتاحت اللجنة الرئيسية الفرصة أمام الطلاب الذكور لممارسة السباحة في الأحواض المخصصة بالمدرسة، وقدَّمت مدربة الموسيقى فقرة تعليمية ترفيهية للطلاب، واختتمت بمحاضرة تدريبية للخبير المنتدب من معهد "طوسمون" لطلاب المجموعة السنية (B).