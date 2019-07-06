الجزائر بكامل قوته للعبور.. وغينيا "بلا أنياب" في خط الوسط

القاهرة - الوكالات

يستعد الجزائر لبداية قوية يُكمل بها مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة بجمهورية مصر العربية، وذلك بمواجهة قوية أمام غنيا، يأمل معها مواصلة شريط الانتصارات بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة؛ بتحقيق الفوز على السنغال وكينيا وتنزانيا، بعدما أضحى محاربو الصحراء من أبرز المرشحين لنيل اللقب، عطفا على الأداء القوي الذي قدمه الخُضر في دور المجموعات.

جمال بلماضي مدرب الخضر، قال إنَّ منتخب بلاده أنجز المهمة بنجاح في الدور الأول، وحقق ثلاثة انتصارات مكنته من حصد البطاقة الأولى، واصفا الدور الأول بالبطولة المصغرة التي انتهت، وأنَّ التحدي الجديد سيبدأ اليوم في الأدوار الإقصائية. وأوضح بلماضي -في مؤتمر صحفي- إن التعامل النفسي والفني سيكون مختلفا في هذا الدور، آملا أن يواصل رجاله الأداء القوي المستمد من شخصية قوية صنعها الفريق مع انطلاق البطولة.

وحول خروج منتخب المغرب أمام بنين، قال: الأمر هزَّني بشدة. من المؤلم أن يُغادر المغرب البطولة بسبب خطأ فردي، خروج المغرب سيجعلنا أكثر حرصا أمام غينيا. وأضاف: علينا أن نصنع تاريخا جيدا أمام منتخب غينيا من أجل تصحيح المسار.. وأتطلع لتكرار تجربتي مع قطر عندما فزت ببطولة الخليج؛ حيث فازت قطر على السعودية بعد طول غياب؛ لذا أسعى لتكرار نفس المشهد.

وأوضح أنه كان حزينا بسبب الخروج من الدور الأول بالنسخة الماضية، مؤكدا أن حصد العلامة الكاملة أمر رائع ومحفز، ويمنحه شعورا بضرورة التمسك بمواصلة المسير نحو اللقب. ووصف خروج المغرب بأنه جرس إنذار، مشددا على استعداد فريقه للمباراة، مضيفا بالقول: جاهزون وفي حالة مثالية. في حالة الخسارة سيكون الأمر متعلقا بقوة غنيا وليس بخطأ في إعداد الفريق.

من جانبه، قال يوسف عطال الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر: سنخوض مباراة صعبة. غنيا منتخب قوي وله تاريخ، ويمتلك لاعبين متميزين، لكننا قادرون على تحقيق الفوز. وقال عطال -خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: خسارة المغرب كانت بمثابة جرس إنذار يدعونا لبذل كل الجهود لحسم الأمور من البداية. وأضاف: علينا أن نكون حذرين في التعامل مع سيناريوهات اللقاء. الأدوار الإقصائية لها طابعها الخاص. نحن جاهزون للتعامل معها.

وفي المقابل، قال البلجيكي بول بوت مدرب غينيا: نمتلك القدرة على تخطي الجزائر، وأثق في قدرات رجالي على تحقيق ذلك. وأوضح بوت -خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: تابعت مباريات الجزائر الماضية. ورصدت العديد من النقاط المهمة. مباراتنا الأخيرة كانت جيدة، لكننا افقتدنا القدرة على التسجيل. وأضاف: مركز واحد يفصلنا عن تصنيف "فيفا" عن الجزائر، لكنَّ المنافس ظهر بشكل رائع في دور المجموعات.

وفي المقابل، توقع إبراهيما تراوري لاعب منتخب غينيا، أن مباراة الجزائر في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون قوية. وأوضح أنَّ مفاجأة بنين وإزاحة المغرب أمرٌ رائعٌ يعطي الثقة للفرق الصغيرة وغير المرشحة بالبطولة. ووصف غياب نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي بالضربة القوية لمنتخب بلاده؛ لأنه نجم كبير قادر على صنع الفارق.