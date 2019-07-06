السبت, 06 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

في مواجهة غير متوقعة

مدغشقر تأمل كتابة تاريخ جديد ضد الكونغو بثمن نهائي "كأس الأمم 2019"

السبت 06 يوليو 2019 06:12 م بتوقيت مسقط

مدغشقر تأمل كتابة تاريخ جديد ضد الكونغو بثمن نهائي "كأس الأمم 2019"

 

القاهرة - الوكالات

يخوض منتخب مدغشقر، اليوم، مغامرة جديدة، عندما يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية، بمدينة الإسكندرية المصرية لحساب دور الستة عشر من نهائيات أمم إفريقيا.

فمدغشقر لم يكن ضمن المرشحين لنيل أي من البطاقات المؤهلة للدور الثاني، عطفا على المجموعة القوية التي وقع بها، غير أنه لم يُبدِّد تلك التوقعات فحسب، بل انتزع البطاقة الأولى، ليضرب موعدا مع الكونغو في ثمن النهائي.

"لم يكن أحد يعرفنا، ربما فقط فيلم مدغشقر".. هكذا تحدَّث لاعب الوسط أنيسيه أندريانا نيتيتاينا، بعدما تأهل فريقه للأدوار الإقصائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية في مشاركته الأولى.

لاعب الوسط قال إن هذا كان السلاح السري لفريقه؛ حيث لم يكن أحد يعرف كيف يواجهنا، أو من هو أفضل لاعبينا.. مدغشقر فاجأت الأصدقاء والمنافسين بأدائها في كأس الأمم الأفريقية  2019.

وفي مجموعة تضمُّ البطل 3 مرات نيجيريا، والفريق الذي يشارك بانتظام غينيا، كان من المنتظر أن تُصبح مدغشقر وبوروندي خارج الترشيحات، وربما الصراع على المركز الثالث، لكن منتخب باريا لم يلتزم بالسيناريو، وأنهى المجموعة في القمة بفوزين على نيجيريا (2-0) وبورندي (1-0) وتعادل مع غينيا 2-2.

وقال أندريانا نيتيتاينا لاعب لودوجوريتس البلغاري الذي سجل أول هدف لمدغشقر في تاريخها بكأس الأمم الإفريقية: السر هو العمل الجماعي. نلعب كفريق ونقاتل من أجل بعضنا البعض. لا يوجد نجم في الفريق والكل متساو. الفوز على البطل 3 مرات نيجيريا كان الأكبر في تاريخ الفريق خاصة بالنظر لأن أحداً لم يمنحهم الفرصة قبل المباراة.

المدرب نيكولا دوبوي لم يكن قادراً على شرح ما حدث وما يعنيه ذلك للفريق؛ وقال: سعيد ومتحمس ولا أعرف ما أقول. هذه أفضل نتيجة لنا. الفوز على عملاق مثل نيجيريا إنجاز كبير جداً... الأفضل من الفوز كان حقيقة أنه أتى بعد يوم واحد من الاحتفال بعيد الاستقلال ليهدوه للشعب الملجاشي.

مدغشقر كان أول فريق يتأهل لكأس الأمم الأفريقية يوم 16 أكتوبر 2018 بعد الفوز1 -صفر على غينيا الاستوائية، حلت ثانية بالمجموعة A برصيد 10 نقاط خلف المتصدرة السنغال. فازت 3-1 على السودان بملعبها، وتعادلت في أرضها 2-2 مع السنغال، ثم هزمت غينيا الاستوائية 1-صفر ذهاباً وإياباً لتضمن التأهل. خسرت بعد ذلك 3-1 من السودان و2-صفر من السنغال. التطور كان كبيراً في التصفيات عن 2017 حين أنهى الفريق التصفيات بلا فوز وبثلاث نقاط من 3 تعادلات.

وقال دوبوي: هذه رحلة بدأناها منذ 2017. تحدثت للاعبين الذين يلعبون خارج مدغشقر وتبادلت معهم رأيي وما نرغب في تحقيقه. عملنا بقوة وأنا فخور بما وصلنا له. لكن إلى أي مدى يمكن الوصول؟ لاعب الوسط ماركو إيلايماهاريترا قال "سأكون كاذباً لو قلت أننا سنصل للنهائي. لكن كل ما يمكنني قوله أننا سنقوم بكل ما نملك في كل مباراة حتى نحقق الفوز ولنر ما سنصل إليه.

واستعداداً لمقابلة الكونغو الديمقراطية، تأمل جماهير مدغشقر التي ملأت مدرجات استاد الإسكندرية أن تتواجد مرة أخرى. وللرفع من حماس الفريق، يتوقع أن يصل الرئيس أندري راجولينا ووفد من 450 مشجعاً لحضور المباراة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يوليو 2018

بيكفورد: بوسعنا كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإنجليزية

المزيد

20 أبريل 2016

مصر تأمل وقف استيراد السولار بحلول 2019

المزيد

13 مايو 2015

إيران تأمل إتمام "نهائي النووي" قبل يونيو

المزيد

29 مايو 2015

إيران تأمل التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة "معقولة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فض دور الانعقاد السنوي الرابع لـ"الشورى".. الأحد

عمان - الدولة والشورى

أمطار متوقعة على جبال الحجر وعبري تسجل 48 في درجة الحرارة

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يعزي الملك سلمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ارتفاع ضئيل في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بتدشين جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. و"جائزة أوكسي للابتكار" جديد النسخة السابعة

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وفد السلطنة في القمة العربية البريطانية يبحث عقد اتفاقية مع "غرفة لندن" لزيادة الاستثمارات المشتركة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة