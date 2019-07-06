مدغشقر تأمل كتابة تاريخ جديد ضد الكونغو بثمن نهائي "كأس الأمم 2019"

القاهرة - الوكالات

يخوض منتخب مدغشقر، اليوم، مغامرة جديدة، عندما يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية، بمدينة الإسكندرية المصرية لحساب دور الستة عشر من نهائيات أمم إفريقيا.

فمدغشقر لم يكن ضمن المرشحين لنيل أي من البطاقات المؤهلة للدور الثاني، عطفا على المجموعة القوية التي وقع بها، غير أنه لم يُبدِّد تلك التوقعات فحسب، بل انتزع البطاقة الأولى، ليضرب موعدا مع الكونغو في ثمن النهائي.

"لم يكن أحد يعرفنا، ربما فقط فيلم مدغشقر".. هكذا تحدَّث لاعب الوسط أنيسيه أندريانا نيتيتاينا، بعدما تأهل فريقه للأدوار الإقصائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية في مشاركته الأولى.

لاعب الوسط قال إن هذا كان السلاح السري لفريقه؛ حيث لم يكن أحد يعرف كيف يواجهنا، أو من هو أفضل لاعبينا.. مدغشقر فاجأت الأصدقاء والمنافسين بأدائها في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وفي مجموعة تضمُّ البطل 3 مرات نيجيريا، والفريق الذي يشارك بانتظام غينيا، كان من المنتظر أن تُصبح مدغشقر وبوروندي خارج الترشيحات، وربما الصراع على المركز الثالث، لكن منتخب باريا لم يلتزم بالسيناريو، وأنهى المجموعة في القمة بفوزين على نيجيريا (2-0) وبورندي (1-0) وتعادل مع غينيا 2-2.

وقال أندريانا نيتيتاينا لاعب لودوجوريتس البلغاري الذي سجل أول هدف لمدغشقر في تاريخها بكأس الأمم الإفريقية: السر هو العمل الجماعي. نلعب كفريق ونقاتل من أجل بعضنا البعض. لا يوجد نجم في الفريق والكل متساو. الفوز على البطل 3 مرات نيجيريا كان الأكبر في تاريخ الفريق خاصة بالنظر لأن أحداً لم يمنحهم الفرصة قبل المباراة.

المدرب نيكولا دوبوي لم يكن قادراً على شرح ما حدث وما يعنيه ذلك للفريق؛ وقال: سعيد ومتحمس ولا أعرف ما أقول. هذه أفضل نتيجة لنا. الفوز على عملاق مثل نيجيريا إنجاز كبير جداً... الأفضل من الفوز كان حقيقة أنه أتى بعد يوم واحد من الاحتفال بعيد الاستقلال ليهدوه للشعب الملجاشي.

مدغشقر كان أول فريق يتأهل لكأس الأمم الأفريقية يوم 16 أكتوبر 2018 بعد الفوز1 -صفر على غينيا الاستوائية، حلت ثانية بالمجموعة A برصيد 10 نقاط خلف المتصدرة السنغال. فازت 3-1 على السودان بملعبها، وتعادلت في أرضها 2-2 مع السنغال، ثم هزمت غينيا الاستوائية 1-صفر ذهاباً وإياباً لتضمن التأهل. خسرت بعد ذلك 3-1 من السودان و2-صفر من السنغال. التطور كان كبيراً في التصفيات عن 2017 حين أنهى الفريق التصفيات بلا فوز وبثلاث نقاط من 3 تعادلات.

وقال دوبوي: هذه رحلة بدأناها منذ 2017. تحدثت للاعبين الذين يلعبون خارج مدغشقر وتبادلت معهم رأيي وما نرغب في تحقيقه. عملنا بقوة وأنا فخور بما وصلنا له. لكن إلى أي مدى يمكن الوصول؟ لاعب الوسط ماركو إيلايماهاريترا قال "سأكون كاذباً لو قلت أننا سنصل للنهائي. لكن كل ما يمكنني قوله أننا سنقوم بكل ما نملك في كل مباراة حتى نحقق الفوز ولنر ما سنصل إليه.

واستعداداً لمقابلة الكونغو الديمقراطية، تأمل جماهير مدغشقر التي ملأت مدرجات استاد الإسكندرية أن تتواجد مرة أخرى. وللرفع من حماس الفريق، يتوقع أن يصل الرئيس أندري راجولينا ووفد من 450 مشجعاً لحضور المباراة.