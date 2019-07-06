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انطلاق فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس بـ"الظاهرة".. اليوم

السبت 06 يوليو 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

انطلاق فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس بـ"الظاهرة".. اليوم

 

عبري – ناصر العبري

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس لعام 2019، بمُحافظة الظاهرة، والذي تنفذه المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمُحافظة الظاهرة، في الفترة ما بين 7 إلى 11 من يوليو الحالي، ويهدف إلى تحقيق عدد من المضامين الاجتماعية المُختلفة.

 وقال الأستاذ سعيد بن سليمان القري مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمُحافظة الظاهرة إنَّ الأسبوع الاجتماعي السادس لهذا العام يُقام في ولاية ضنك ويشتمل على العديد من الفعاليات، منها إقامة معرض للأسر المُنتجة ومعسكر عمل للشباب وورشة تعليمية في كيفية تدوير المخلفات وكذلك محاضرة عن أهمية الفحص قبل الزواج، وأضاف القري: أما في ولاية عبري فستُقام الأمسية الفنية الاجتماعية وتشمل عروضا مسرحية اجتماعية هادفة، كما سيستضيف الأسبوع أحد المختصين لإدارة حوار ثقافي هادف حول قضايا الزواج، وسيُقام حفل ختام الأسبوع الاجتماعي السادس في اليوم الخامس والأخير بولاية ينقل.

يذكر أنَّ المُديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمُحافظة الظاهرة درجت على إقامة الفعاليات التوعوية التي تُعالج العديد من القضايا الاجتماعية والشبابية، وتحرص على تكثيف الندوات والمحاضرات في جميع قرى وولايات المحافظة.

 

 

 

 

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