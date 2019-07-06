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"التربية والتعليم" تقف على سير البرنامج الصيفي بجنوب الشرقية

السبت 06 يوليو 2019 06:02 م بتوقيت مسقط

"التربية والتعليم" تقف على سير البرنامج الصيفي بجنوب الشرقية

صور- حمد بن صالح العلوي

قام فريق البرنامج الصيفي بوزارة التربية والتعليم بزيارة  لمراكز البرنامج الصيفي بتعليمية جنوب الشرقية، وذلك رفقة كل من طارق بن سالم الهاشمي وجمعة بن صالح المشايخي .

 شملت الزيارة مركز لبابة بنت الحارث ومركز الكامل ومركز سعود بن عزان ومركز السلطان قابوس ومركز بلاد بني بوعلي، وتم خلالها الاطلاع على آلية عمل المراكز وطرق توزيع الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية. كما تعرف الوفد الزائر على  البرامج والفعاليات التي نفذت حسب وثيقة البرنامج الصيفي  .

ووقف الوفد خلال الزيارة على الفعاليات المنفذة من قبل الطلبة، وتم أيضاً عقد جلسات حوارية مباشرة مع المدربين والالتقاء بالطلبة والتعرف على انطباعاتهم، حيث تسعى اللجنة إلى توجيه ونقل الخبرات وجوانب التميز بين المُحافظات التعليمية بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة البرنامج الصيفي .

 

 

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