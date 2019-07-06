جامعة السلطان قابوس توقع اتفاقية تعاون مع "نفاذ للطاقة"

مسقط – الرؤية

وقعت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكليّة الهندسة برنامج تعاون مع شركة نفاذ للطاقة المتجددة؛ بشأن بناء الكفاءات وتطوير القدرات الهندسية لتصميم وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية والسيارة الكهربائية. ويأتي البرنامج كثمرة تعاون وجهود مشتركة بين شركة نفاذ للطاقة المتجددة والجامعة للتعاون في بناء الكفاءات الهندسية وتطوير القدرات الإنتاجية، تعزيزًا للشراكة بين الطرفين وتنفيذاً لخطة الجامعة لربط الطلبة والكادر الأكاديمي والفني بالصناعات المحلية؛ مساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي.

وستقوم شركة نفاذ -بناءً على خطة عمل البرنامج- بتدريب مجموعة من موظفي وطلبة كلية الهندسة في تقنيات أنظمة الطاقة الشمسيّة بالاتفاق مع الجامعة، بجانب بتنفيذ عدد من المشاريع التجريبية لأنظمة الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، ودعم الجامعة في إيجاد حلول مبتكرة للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى دعمها في المشاركة في المؤتمرات والندوات والورش في مجال الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والتي تقوم الشركة بتنظيمها

وفي المقابل تقوم الجامعة بتحفيز الكادر الأكاديمي والطلبة على إجراء البحوث في المجالات المرتبطة بأنظمة الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، وكذلك المشاركة في البرامج التطويرية التي تقترحها الشركة.

ويشمل البرنامج عدة محاور من ضمنها تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصميم والتصنيع من خلال حلقات عمل ودروات تدريبية، وتشجيع طلبة الجامعة لتطوير الحلول والتقنيات المستخدمة في التصميم والتصنيع لتعزيز المنتج الوطني، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التقنية وتطوير المشاريع التي تطلبها شركة نفاذ ويتبناها الفريق المشترك بين الطرفين.

وقع على البرنامج من طرف الجامعة الدكتور عامر بن علي الرواس، نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، وعن شركة نفاذ المهندس عبدالله بن ناصر السعيدي، الرئيس التنفيـذي للشركة.