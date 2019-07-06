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النبهاني يشارك في اجتماع رؤساء الأركان بلندن

السبت 06 يوليو 2019 05:59 م بتوقيت مسقط

النبهاني يشارك في اجتماع رؤساء الأركان بلندن

مسقط - الرؤية

 

شارك الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، أمس، في اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مع الجانب البريطاني، في إطار زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.

وكان الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة قد التقى خلال الزيارة الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني. ورحب رئيس أركان الدفاع البريطاني برئيس أركان قوات السلطان المسلحة متمنياً له زيارة موفقة. وتضمّن اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات العسكرية الوطيدة القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها.

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