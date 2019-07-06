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"أجيليتي" توسع خدماتها بمكتب جديد في الدقم

السبت 06 يوليو 2019 05:57 م بتوقيت مسقط

"أجيليتي" توسع خدماتها بمكتب جديد في الدقم

 

الدقم – الرؤية

 

افتتحت أجيليتي، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات اللوجيستية، مكتباً جديداً لها في ولاية الدقم، بهدف توسيع خدمات التخزين والشحن والنقل والوساطة الجمركية والخدمات اللوجيستية لإدارة المشاريع العملاقة وتعزيز إمكاناتها للنقل الثقيل.

وسيقدم المكتب الجديد، الواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، الدعم اللوجيستي للعملاء الرئيسين من قطاعات النفط والغاز والكيماويات والتصنيع والهندسة خلال مراحل بدء التشغيل، إلى جانب خدمة الشركات الاستهلاكية وشركات التجزئة وهي قطاعات تتطور بسرعة لتلبية الاحتياجات المتنامية في الولاية.

وقال السيد طارق سلطان الرئيس التنفيذي لأجيليتي إن السلطنة تعد سوقاً رئيسياً لأجيليتي في منطقة الشرق الأوسط. ومع النمو المستمر في عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية المتكاملة فإنَّ الاستثمار في منطقة الدقم التي تعتبر بوابة للشرق الأوسط وأفريقيا وأسواق الهند من شأنه مساعدتنا على تقديم خدمات أفضل لعملائنا المحليين والدوليين في السلطنة.

  وتوظف أجيليتي حاليًا 160 موظفًا في عُمان، ويتوقع أن يؤدي الاستثمار الجديد في الدقم إلى زيادة القوى العاملة بشكل كبير مع قيام الشركة بتطوير عملياتها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما يتماشى مع رؤية الحكومة لدعم المواهب المحلية وخلق قوة عاملة متنوعة من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي للسلطنة.

 

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