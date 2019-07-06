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التقديم حتى الأحد المقبل .. ومقابلة التوظيف في 21 يوليو

فرص عمل في بنك عمان العربي لخريجي "تقنية المعلومات"

السبت 06 يوليو 2019 05:56 م بتوقيت مسقط

فرص عمل في بنك عمان العربي لخريجي "تقنية المعلومات"

 

مسقط – الرؤية

يستعد بنك عُمان العربي لإطلاق حملة توظيف واسعة للخريجين الجدد في تخصص تقنية المعلومات، في إطار التزامه بخطة التعمين ودعم الشباب الخريجين. ويدعو البنك الطلاب العمانيين حديثي التخرج في هذا المجال إلى التقدم للوظائف الشاغرة في الأقسام المختلفة في إدارة تقنية المعلومات.

ويمكن للراغبين التقدم لهذه الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للبنك قبل 14 يوليو. ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي دفعة 2018 أو على وشك التخرج في 2019 ودون أي خبرة عمل سابقة.

وستقوم إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع فريق تقنية المعلومات بإعداد مركز للتقييم في مسقط حيث يخضع جميع المتقدمين للتقييم الأولي، وستجري دعوة المترشحين ممن حالفهم النجاح في هذه المرحلة لحضور حلقة عمل تستمر ليوم كامل مع مقابلة توظيف في 21 يوليو الجاري، ويجب على المتقدمين التأكد من تفرغهم لهذا اليوم قبل تقدمهم للوظيفة على الموقع. وبعد انتهاء حلقة العمل، سيجري توزيع شهادات مشاركة على المتقدمين الذين حضروا الورشة بغض النظر عن تعيينهم أم لا، ولهذا ستكون الحلقة إضافة قيمة لسيرهم الذاتية.

وقال عادل الرحبي، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك عمان العربي: قطعنا وعدًا لعملائنا بتقديم أفضل المنتجات والتسهيلات المصرفية؛ ولنتمكن من تنفيذ هذا الوعد، يجب علينا تعزيز الفريق ودعمه بالطاقات الشابة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد دعم المواهب العمانية أحد أهم أهداف بنك عُمان العربي الرئيسية، حيث نولي التعمين أولوية قصوى في سياسة التوظيف لدينا، ونتطلع إلى ملء الشواغر الوظيفية بالمواهب الشابة العمانية. كما نهدف أيضًا إلى خلق ثقافة تُكافئ الشاب المتعطش للمعرفة. وتركز حلقة العمل على مفهوم  "التفكير التصميمي" وتبرز أهمية التركيز على التجربة الشاملة للمستخدم عند تطوير منتج أو خدمة.

وأضاف الرحبي: نتطلع إلى تعيين مجموعة من الشباب العماني الطموحين ممن يتمتعون بالحيوية والطاقة للعمل بحماس في بنك عُمان العربي ودعم مسيرة نموه. ونقدم للمترشحين فرصة ثمينة لحضور  حلقة العمل التي بدورها ستضيف لهم خبرة ومعرفة في القطاع المصرفي وتدعم سيرتهم الذاتية.

 

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