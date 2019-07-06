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"جي تي آر" تتوج بنك مسقط بجائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في 2019

السبت 06 يوليو 2019 05:55 م بتوقيت مسقط

"جي تي آر" تتوج بنك مسقط بجائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في 2019

 

مسقط – الرؤية

فاز بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، بجائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في السلطنة لعام 2019 من قبل مجلة جي تي آر (Global Trade Review ). وتم اختيار بنك مسقط للفوز بهذه الجائزة ضمن مبادرات المجلة لتعزيز دور البنوك في التمويل التجاري، وقد فاز البنك بمثل هذه الجائزة في وقت سابق من قبل مجلة جلوبال فايننس والبنك الألماني، باعتباره من رواد صناعة التمويل التجاري في المنطقة.

وأعربت فاطمة بنت خليفة المسكرية، مساعد مدير عام خدمات التجارة العالمية ببنك مسقط، عن سعادتها لفوز بنك مسقط بهذه الجائزة المرموقة مجددا، ما يؤكد ريادة البنك في تلبية متطلبات التمويل التجاري للزبائن من الشركات، مؤكدة أن الفوز يدل على تقدير المجتمع المالي في السلطنة لأدائنا المتميز في بنك مسقط وفي كافة العمليات المصرفية التي يقوم البنك بها، خاصة في مجال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للشركات والمؤسسات وإنجاح صفقات التمويل للشركات وطرح المنتجات والخدمات الاستثمارية المبتكرة. وأشارت المسكرية إلى أن الفوز يحملنا مسؤولية كبيرة في الاستمرار في الريادة والنمو والتقدم كما يشكل حافزاً ودافعاً لنا لبذل مزيد من الجهد لنتمكن من تحقيق رؤيتنا الهادفة لتحقيق إنجازات أكبر وخاصة فيما يتعلق بتقديم خدمات وتسهيلات مصرفية تلبي احتياجات زبائن البنك من الشركات وتساهم في تنمية وتطوير القطاع المصرفي العماني، مقدمة الشكر لزبائننا الكرام بشكل عام وزبائن البنك من المؤسسات والشركات بشكل خاص على ثقتهم الغالية، ولموظفي البنك الذين عملوا بجد وإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز.

ويعد قسم المؤسسات المالية العالمية التابع لبنك مسقط (GFI) أحد أهم الأقسام في المؤسسات المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك البنك شبكة واسعة تضم أكثر من 500 مؤسسة مالية مراسلة في جميع أنحاء العالم. وتقدم دائرة التمويل التجاري العالمي حلول الإقراض للزبائن في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، كما تعمل دائرة المؤسسات المالية العالمية على أن يكون البنك رائداً إقليمياً في تطبيق إجراءات معرفة الزبون ومكافحة غسيل الأموال لمراقبة التجارة وتدفقات الدفع.

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