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إنجاز المرحلة الأولى من "خليج مسقط".. وافتتاح "التجارية" العام القادم

السبت 06 يوليو 2019 05:54 م بتوقيت مسقط

إنجاز المرحلة الأولى من "خليج مسقط".. وافتتاح "التجارية" العام القادم

 

 

مسقط – الرؤية

 

أنجزت إدارة خليج مسقط - المجمع السياحي المتكامل - المرحلة الأولى من المشروع بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019، وتضم مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة والمتوزعة على 3 مناطق سكنية محددة، إلى جانب الحديقة المركزية للمشروع في منطقة زهاء والتي تم تدشينها رسمياً خلال الفترة الماضية. وتواصل الإدارة عمليات التطوير في المنطقة التجارية للمشروع والتي ستضم عدداً من المقاهي والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة وغيرها، والمتوقع اكتمالها العام القادم إلى جانب افتتاح فندق ومنتجع جميرا الأول في المشروع.

وقال الشيخ حمود بن سلطان الحوسني، الرئيس التنفيذي لخليج مسقط: سعداء بالإعلان عن اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع الرائد الذي صُمم لمنح ساكنيه نمط الحياة الصحي والبيئة المثالية التي توفر لهم مشاهد طبيعية آسرة وقادرة على إلهامهم على الدوام. لقد تم الانتهاء عملياً من تطوير كافة الوحدات السكنية للمرحلة الأولى وفق تصميم معماري يمزج بحرفية بين الأصالة العمانية والنمط العصري الحديث، مع تشطيبات عالية الجودة تتناسب والمنزلة الفريدة التي يحتلها المشروع في السوق، والآن يمكن للباحثين عن منازل أحلامهم اختيار ما يناسب أذواقهم من هذه الوحدات والانتقال إليها فوراً ليعيشوا تجربة خليج مسقط بكل تفاصيلها الملهمة.

وتتوزع الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من المشروع على ثلاث مناطق سكنية هي وجد ونمير وزهاء، حيث تم تشييد منطقة وجد التي تتضمن 22 فيلا حصرية على قمم التلال المحيطة بالمشروع مع إطلالة لا تتكرر على مياه خليج عُمان، فيما تتوزع فيلل نمير البالغ عددها 33 وسط جزيرة اصطناعية تحيط بها قناة مائية رائعة تعتبر الأكبر من نوعها في السلطنة، أما الوحدات السكنية في زهاء والتي يصل عددها إلى 205 وحدات، فتتنوع بين الشقق المكونة من غرفة أو غرفتين، إلى جانب وحدات الدوبليكس التي تضم 3 غرف نوم، فضلاً عن فيلل زهاء التي تتكون من 3 أو 4 غرف نوم، وتقع هذه الوحدات في قلب المشروع إلى جانب الحديقة المركزية والمنطقة التجارية بإطلالات رائعة على المساحات الخضراء وبرك السباحة الرئيسية للمشروع.

وأضاف الحوسني: سعداء بالتعليقات الإيجابية التي وصلتنا من سكان المشروع حتى الآن، حيث يستمتع هؤلاء بالهدوء والخصوصية التي تتوفر في وحداتنا العقارية المتميزة. وندعو كافة المستثمرين المهتمين باقتناص هذه الفرصة، لزيارة خليج مسقط والاطلاع على الوحدات السكنية الرائدة على مستوى المنطقة والتي صممت لتكون جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة المحيطة بالمكان.

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