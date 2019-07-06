"النطاق العريض" توقع اتفاقية لتأهيل الخريجين

مسقط – الرؤية

وقعت الشركة العمانية للنطاق العريض اتفاقية مع الصندوق الوطني للتدريب بهدف بناء قدرات الكوادر العمانية وتدريب وتأهيل عدد من العمانيين الخريجين الباحثين عن عمل في مجال الاتصالات.

ووقع الاتفاقية من جانب الشركة العمانية للنطاق العريض المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي للشركة فيما وقعها عن الصندوق الوطني للتدريب شريفة بنت طاهر عيديد الرئيسة التنفيذية للصندوق. وتتضمن الاتفاقية برنامجًا تأهيليًا متكاملًا مقرونا بالتشغيل بعد اكتمال مرحلة التأهيل العملي والمرئي الذي يستمر عاما كاملا ومن ثم التوظيف المباشر.

وقال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة الشركة حيث تتفق مع توجهاتها منذ إنشائها في عام 2014م، في تنمية الموارد البشرية والتركيز على الكوادر العُمانية في التوظيف.

وأضاف المنذري أن الاتفاقية تجمع الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية من خلال تدريبهم في الصندوق الوطني للتدريب بحيث يتم توظيفهم مباشرة في الشركات التي تُنفذ مشاريع الشركة العُمانية للنطاق العريض أي تعمين الوظائف في تلك الشركات.