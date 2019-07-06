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بتوجيهات سامية.. فض دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى

السبت 06 يوليو 2019 03:27 م بتوقيت مسقط

بتوجيهات سامية.. فض دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى

 

مسقط - العمانية

صرح سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، أمين عام مجلس الشورى، أن المجلس تلقى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الرابع (2018 -2019) من الفترة الثامنة (2015- 2019 ) للمجلس اعتبارا من 14 يوليو 2019 م، معلنًا بذلك نهاية الفترة الثامنة للمجلس، عملا بأحكام المادة (58 مكررا 26) التي تنص على أنه "يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد ميزانية الدولة"، بالإضافة إلى المادة (58 مكرر 29) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على "أن تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة".

 

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