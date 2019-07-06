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المطروشي يقتنص ثاني جائزة عالمية لعمان بعد "البوكر"

السبت 06 يوليو 2019 02:00 م بتوقيت مسقط

المطروشي يقتنص ثاني جائزة عالمية لعمان بعد "البوكر"

 

الرؤية – خاص

حصد الشاعر العماني الكبير حسن المطروشي جائزة "توليولا الإيطالية" للشعر العالمي، في دورتها الخامسة والعشرين التي تفتح أبوابها للعرب للمرّة الأولى، عن مجموعة قصائد تقدم بها للجنة الجائزة، وهو يتوقّع أن قصيدته الأولى من المجموعة "النسل المطرود" هي من جذبت لجنة التحكيم وجلبت له الجائزة.

حسن المطروشي يُعد من الأصوات الشعرية البارزة في المشهد العماني والخليجي والعربي، وقد صدر له من قبل دواوين و(حيدا .. كقبر أبي)، و(على السفح إيّاه)، و(لَدَيَّ ما أنسى)، و(مُكْتَفِيًا باللَّيْل)، وقد ترجمت أعماله الشعرية إلى عدة لغات، وصدرت ترجمة فرنسية لمجموعته الشعرية: (لدي ما أنسى) ترجمتها الشاعرة المغربية عزيزة رحموني، وصدرت ترجمة أسبانية لمختارات من شعره بعنوان (أطل عليكم من هذه الكوة) عن وزارة الثقافة بكوستاريكا، قامت بها الدكتورة عبير عبدالوهاب، بالإضافة إلى ترجمة الشاعر الفلسطيني نزار سرطاوي لمجموعة من قصائد المطروشي إلى الإنجليزية.

 يُذكر أن المطروشي فاز لثلاث مرات متتالية بجائزة أفضل إصدار شِعري عُماني والتي تمنحها الجمعيّة العُمانية للكتاب والأدباء؛ حيثُ فاز بها في العام 2008 عن مجموعته "على السفح إيّاه"، وفي العام 2013 عن مجموعته "لديّ ما أنسى"، وهذا العام عن مجموعته "مُكْتَفِياً بالليل". ليكون بذلك المؤلف الأوفر حظاً بين الحاصلين على هذه الجائزة منذ انطلاقتها.

 

 

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